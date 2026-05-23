В Україні цей бій покаже платформа "Київстар ТБ". 24 Канал опублікує інструкцію, як його подивитися.

Де дивитись бій Усик – Верховен?

Абсолютно без зайвих складнощів, головний поєдинок за участю Усика проти Верховена буде доступний для перегляду онлайн через сервіс Київстар.

Організатори нагадують: щоб підключитися до трансляції, достатньо кількох простих кроків:

увійти в сервіс з будь-якого пристрою, використовуючи номер телефону або особовий рахунок

обрати пакет "Преміум HD" у розділі підписок

за наявності "Суперсили" – можна оновити її до пакету "Плюс" для розширеного доступу

Перегляд доступний не лише абонентам мобільного зв'язку, а й користувачам будь-яких операторів по всій Україні.

Бій Усика традиційно викликає великий інтерес, а онлайн-трансляція дає змогу стежити за подією в прямому ефірі з будь-якого пристрою – телевізора, смартфона чи комп'ютера через Київстар ТБ.

Коли бій Усик – Верховен?

Поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном запланований на суботу 23 травня, і пройде в незвичній локації – біля підніжжя пірамід у Гізі, Єгипет.

О котрій годині бій Усика?

Вихід спортсменів на ринг та старт головного бою очікуються приблизно о 00:48 – 00:50 за київським часом, тобто вже в ніч на неділю, 24 травня.