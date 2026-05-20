Нідерландець Ріко Верховен до цього провів лише один двобій за правилами боксу. Тепер він спробує відібрати в Усика пояс WBC, повідомляє 24 Канал.

Де та коли відбудеться бій Усик – Верховен?

Поєдинок новить назву "Слава у Гізі", оскільки вперше чемпіонський бій у хевівейті прийматиме Єгипет. Арена бою буде розташована просто поряд з тисячолітніми пірамідами, які слугували гробницям для єгипетських фараонів.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня, у суботу. Вихід в ринг українця та нідерландця очікується не раніше 23 години.

Хто транслює поєдинок Усик – Верховен?

Глобальним транслятором виступає компанія DAZN, яка застосовує до бою систему pay-per-view: щоб переглянути спортивну подію, потрібно не лише мати підписку на платформу, але й окремо сплатити доступ до контенту, включно з пресконференцією боксерів та церемонією зважування, які відбудуться напередодні.

За перегляд через DAZN потрібно буде заплатити 913 гривень.

В Україні транслятором виступатиме ОТТ-платформа Київстар ТБ. Перегляд бою буде доступним для тих користувачів, які мають підписку Преміум HD, вартість якої складає 200 гривень на місяць. Спеціально для поєдинку Усик – Верховен на платформі створили окремий канал. Київстар ТБ доступний на мобільних пристроях, Смарт-ТВ та персональних комп'ютерах у браузері.