Голландец Рико Верховен до этого провел лишь один поединок по правилам бокса. Теперь он попытается отобрать у Усика пояс WBC, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Усик и Верховен впервые поговорили с глазу на глаз: что сказали бойцы

Где и когда состоится бой Усик – Верховен?

Поединок получит название "Слава в Гизе", поскольку впервые чемпионский бой в хевивейте будет принимать Египет. Арена боя будет расположена прямо рядом с тысячелетними пирамидами, которые служили гробницам для египетских фараонов.

Бой Усик – Верховен состоится 23 мая, в субботу. Выход в ринг украинца и нидерландца ожидается не ранее 23 часов.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кто транслирует поединок Усик – Верховен?

Глобальным транслятором выступает компания DAZN, которая применяет к бою систему pay-per-view: чтобы посмотреть спортивное событие, нужно не только иметь подписку на платформу, но и отдельно оплатить доступ к контенту, включая пресс-конференцию боксеров и церемонию взвешивания, которые состоятся накануне.

За просмотр через DAZN нужно будет заплатить 913 гривен.

В Украине транслятором будет выступать ОТТ-платформа Киевстар ТВ. Просмотр боя будет доступен для тех пользователей, которые имеют подписку Премиум HD, стоимость которой составляет 200 гривен в месяц. Специально для поединка Усик – Верховен на платформе создали отдельный канал. Киевстар ТВ доступен на мобильных устройствах, Смарт-ТВ и персональных компьютерах в браузере.