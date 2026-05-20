"Слава в Гизе" обещает стать одним из самых ярких спортивных событий года. Билеты на событие раскуплены, а количество зрителей на телевидении и смарт-платформах достигнет миллионов, пишет 24 Канал.

Кто станет транслятором боя Усик – Верховен?

Глобальные телевизионные права на долгожданный бой украинца и представителя Нидерландов приобрела компания DAZN. Она будет распространять поединок по системе pay-per-view: для просмотра желающим нужно будет иметь не только подписку на спортивную платформу, но и отдельно заплатить именно за контент вечера "Слава в Гизе". Для украинских подписчиков DAZN это будет 913 гривен.

Специально для Украины транслятором будет выступать ОТТ-платформа Киевстар ТВ. Трансляцию боя Усик – Верховен смогут просмотреть те, у кого есть подписка Премиум HD. Она стоит 200 гривен.

Для трансляции поединка, всего карда и мероприятий, которые будут проходить перед боем, а именно пресс-конференции 21 мая и взвешивания 22 мая, на Киевстар ТВ будет работать отдельный канал.

Будет ли показывать MEGOGO бой Усик – Верховен?

Украинские болельщики привыкли, что последние несколько поединков Александра Усика транслировал сервис MEGOGO.

Однако на этот раз поединок Усика 23 мая против Рико Верховена станет эксклюзивом именно Киевстар ТВ, поэтому на MEGOGO трансляция доступна не будет.