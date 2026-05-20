"Слава у Гізі" обіцяє стати однієї із найяскравіших спортивних подій року. Квитки на подію розкуплені, а кількість глядачів на телебаченні та смарт-платформах сягне мільйонів, пише 24 Канал.

Хто стане транслятором бою Усик – Верховен?

Глобальні телевізійні права на довгоочікуваний бій українця та представника Нідерландів придбала компанія DAZN. Вона поширюватиме поєдинко за системою pay-per-view: для перегляду охочим потрібно буде мати не лише підписку на спортивну платформу, але й окремо заплатити саме за контент вечора "Слава у Гізі". Для українських підписників DAZN це буде 913 гривень.

Спеціально для України транслятором виступатиме ОТТ-платформа Київстар ТБ. Трансляцію бою Усик – Верховен зможуть переглянути ті, у кого є підписка Преміум HD. Вона коштує 200 гривень.

Для трансляції поєдинку, усього карду та заходів, які відбуватимуться перед боєм, а саме пресконференції 21 травня і зважування 22 травня, на Київстар ТБ працюватиме окремий канал.

Чи показуватиме MEGOGO бій Усик – Верховен?

Українські вболівальники звикли, що останні кілька поєдинків Олександра Усика транслював сервіс MEGOGO.

Проте цього разу двобій Усика 23 травня проти Ріко Верховена стане ексклюзивом саме Київстар ТБ, тож на MEGOGO трансляція доступна не буде.