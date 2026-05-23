Втім, у кард великого боксерського шоу міг потрапити ще один представник України – олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він мав шанс виступити на вечорі боксу за участі Усика та Верховена, про це Хижняк розповів у коментарі для Суспільне Спорт.
Чому Хижняк не виступить перед боєм Усик – Верховен?
За словами боксера, організація поєдинку зірвалася в останній момент.
Мав можливість також боксувати тут, але не вийшло. Будемо сподіватися, що найближчим часом будуть нові поєдинки,
– поділився Хижняк.
Нагадаємо, що Олександр Хижняк успішно розпочав професійну кар'єру у березні цього року. У своєму дебютному поєдинку на турнірі Rising Stars від Usyk 17 Promotions українець у першому ж раунді відправив у нокаут досвідченого колумбійця Вільмера Барона.
Який андекард бою Усика проти Верховена?
- Хамза Шіраз зустрінеться з Алемом Бегичем у поєдинку за вакантний пояс WBO у другій середній категорії.
Шахрам Гіясов проведе бій проти Джека Кеттеролла за вакантний титул WBA World у напівсередній вазі.
У претендентському поєдинку за лінією IBF у хевівейті Френк Санчес битиметься з Річардом Торресом.
Мізукі Хірута захищатиме титул чемпіонки WBO у другій найлегшій вазі в бою проти Мая Солімана.
Даніель Лапін вийде в ринг проти Бенджаміна Мендес Тані у рамках напівважкої ваги.
У важкому дивізіоні Басем Мамдух поміряється силами з Джамаром Теллі.
Султан Альмохаммед проведе поєдинок проти Діді Імпракс у легкій вазі.
Для Омара Хікала це буде дебютний виступ на профі-рингу, його суперником стане Алі Серункума у середній вазі.
Ще один дебютант, Махмуд Мубарак, проведе бій із Майкл Кальяльї у першій напівсередній категорії.