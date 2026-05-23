Впрочем, в кард большого боксерского шоу мог попасть еще один представитель Украины – олимпийский чемпион Александр Хижняк. Он имел шанс выступить на вечере бокса с участием Усика и Верховена, об этом Хижняк рассказал в комментарии для Суспільне Спорт.

Почему Хижняк не выступит перед боем Усик – Верховен?

По словам боксера, организация поединка сорвалась в последний момент.

Имел возможность также боксировать здесь, но не получилось. Будем надеяться, что в ближайшее время будут новые поединки,

– поделился Хижняк.

Напомним, что Александр Хижняк успешно начал профессиональную карьеру в марте этого года. В своем дебютном поединке на турнире Rising Stars от Usyk 17 Promotions украинец в первом же раунде отправил в нокаут опытного колумбийца Вильмера Барона.

