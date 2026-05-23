Впрочем, в кард большого боксерского шоу мог попасть еще один представитель Украины – олимпийский чемпион Александр Хижняк. Он имел шанс выступить на вечере бокса с участием Усика и Верховена, об этом Хижняк рассказал в комментарии для Суспільне Спорт.
Почему Хижняк не выступит перед боем Усик – Верховен?
По словам боксера, организация поединка сорвалась в последний момент.
Имел возможность также боксировать здесь, но не получилось. Будем надеяться, что в ближайшее время будут новые поединки,
– поделился Хижняк.
Напомним, что Александр Хижняк успешно начал профессиональную карьеру в марте этого года. В своем дебютном поединке на турнире Rising Stars от Usyk 17 Promotions украинец в первом же раунде отправил в нокаут опытного колумбийца Вильмера Барона.
Какой андекард боя Усика против Верховена?
- Хамза Шираз встретится с Алемом Бегичем в поединке за вакантный пояс WBO во второй средней категории.
Шахрам Гиясов проведет бой против Джека Кеттеролла за вакантный титул WBA World в полусреднем весе.
В претендентском поединке по линии IBF в хевивейте Фрэнк Санчес сразится с Ричардом Торресом.
Мизуки Хирута будет защищать титул чемпионки WBO во втором легчайшем весе в бою против Майя Солимана.
Даниэль Лапин выйдет в ринг против Бенджамина Мендес Тани в рамках полутяжелого веса.
В тяжелом дивизионе Басем Мамдух померится силами с Джамаром Телли.
Султан Альмохаммед будет бороться с Диди Импракс Диди Импракс в легком весе.
Для Омара Хикала это будет дебютное выступление на профи-ринге, его соперником станет Али Серункума в среднем весе.
Еще один дебютант, Махмуд Мубарак, будет драться с Майкл Кальяльи в первом полусреднем весе.