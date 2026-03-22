"Хочу повторити шлях Усика": син відомого тренера Лапін ефектно нокаутував латвійця

На вечорі боксу Rising Stars від промоутерської компанії Олександра Усика боксер Даніель Лапін здобув 13-ту перемогу на профейсійному ринзі. Амбіції українця у напівважкій вазі сягають абсолютного чемпіонства світу.

Лапін не ризикував програти три свої пояси, адже вони не стояли на кону поєдинку з латвійцем Крістапсом Бульмейстерсом. Попри це, боксер показав зарядженість і завершив справу вже у першому раунді, пише "Трибуна".

Як Даніель Лапін виступив на вечорі боксу Олександра Усика?

Головна подія вечора тривала лише півтори хвилини. Латвієць, який до того зазнав вже чотири поразки у професійній кар'єрі, виявився не рівнею українцю.

Лапін ефектно відправив суперника в нокаут і зберіг свій статус непереможного боксера. За даними BoxRec, це була вже п'ята дострокова перемога для українця, який є сином заслуженого тренера Сергія Лапіна.

Як прокоментував Лапін перемогу над Бульмейстерсом?

Успіх у бою, який мав лише рейтинговий статус і не загрожував поясам WBO International, IBF Intercontinental та WBA Intercontinental, що належать Лапіну, став для 28-річного спортсмена лише маленьким кроком на шляху до великої мрії.

Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу. Я до неї йду і роблю все можливе. Для мене велика честь вже 5 років працювати разом з Олександром Усиком. Я хочу повторити його шлях. Мені подобаються важкі тренування. Результат потім – це вже як вишенька на торті,

– заявив Лапін після перемоги.

