Розбив ракетку та накинувся на суддю: росіянин Мєдвєдєв влаштував істерику на турнірі в Дубаї

Російський тенісист Данііл Мєдвєдєв не без пригод вилетів з турніру АТР 500 у Дубаї. Представнику країни-агресорки весь час вдавалося тотальна "русофобія".

На турнірі АТР 500 у Дубаї "нейтральний" росіянин Данііл Мєдвєдєв у чвертьфіналі поступився Таллону Грікспору з Нідерландів. У другому сеті скандаліст не реалізував чотири матчболи, пише 24 Канал.

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Черговий скандал за участю Мєдвєдєва

У своїх невдачах Мєдвєдєв одразу ж знайшов винного. Ним виявився суддя на вежі, який покарав росіянина попередженням за затягування часу.

Це дуже не сподобалося Даніілу, який висловив своє невдоволення рефері, звинувативши його у "русофобії".

"За що? Ти дуже ніжний, так? Дуже ніжний. Що це, подвійні стандарти щодо росіян?", – сказав Мєдвєдєв.

У відповідь єгипетський арбітр Адель Нур заявив, що "ставиться однаково до усіх спортсменів".

Відео: Мєдвєдєв вилаявся на суддю

Це ще більше розлютило Мєдвєдєва, який зігнав усю злість на власній ракетці.

Відео: Мєдвєдєв розбив ракетку об корт

Зазначимо, що після матчу Мєдвєдєв все ж попросив вибачення у рефері за свою поведінку. Він сказав, що судді намагаються робити свою роботу та не звертають увагу, з якої країни спортсмен.

Нагадаємо, що Данііл Мєдвєдєв не вперше демонструє свої емоції. Росіянин сперечався з арбітром на турнірі у Роттердамі та трощив ракетку на Australian Open-2025.