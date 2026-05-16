Українського сумоїста понизять до рангу секіваке

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин втратить ранг озекі через травму та пропуск важливих виступів. У новому рейтингу українець матиме ранг секіваке.

Після стрімкого злету в японському сумо кар'єра Аонішікі опинилася під загрозою різкого спаду. Тепер українцю доведеться боротися не за титули, а за збереження свого елітного статусу в ієрархії сумо, пише "Чемпіон".

Чому кар'єра Аонішікі пішла на спад?

Сумоїст зазнав ушкодження щиколотки, тому не змагатиметься на турнірі Natsu Basho. У сумо пропуск боїв або слабкий результат може миттєво вплинути на ранг навіть для топових спортсменів. Саме тому ситуація для українця стала критичною.

Це перший випадок, коли українець пропустить цілий турнір з моменту свого дебюту на осінньому турнірі Гранд сумо 2023 року.

Що означає втрата озекі?

На березневому турнірі Данило показав результат 7-8. Через те, що він пропускає Natsu Basho, сумоїст не зумів показати качі-коші (8-7 і краще), щоб перекрити негативний результат. Таким чином, два змагання поспіль у нього негативний рекорд, тому Аонішікі втратить ранг озекі.

У новому банзуке (рейтингу), який виходить за 2 тижні до нового гранд-турніру, він матиме тепер ранг секіваке. Щоб знову стати озекі на турнірі в Нагої (12-26 липня) Данилу треба буде виграти щонайменше 10 матчів за 15 днів.

Походження імені українського сумоїста

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я.

Данило взяв шикону Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою. Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.