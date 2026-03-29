Футболіст, який побив військовослужбовця ТЦК, розповів про звільнення з Колоса

Колишній гравець Колоса Данило Колесник, який потрапив у скандал через побиття військовослужбовця ТЦК, вперше розкрив деталі комунікації з клубом щодо інциденту. Футболіст визнав, що реакція була для нього очікуваною.

Керівництво команди розуміло репутаційні ризики і швидко припинило співпрацю з Колесником. Гравець у коментарі YouTube-каналу Pryvoz зізнався, що відчуває не так образу, як прикрість.

Що сказав Колесник про звільнення з Колоса?

За словами футболіста, рішення про розірвання контракту було ухвалене дуже швидко.

Мені був дзвінок вже через годину після повідомлення в ЗМІ. Чи сперечався я? Ні, розумів, що справа зайшла занадто далеко. Керівництво та президент отримували багато дзвінків, навіть військові приїжджали в Ковалівку і мене там шукали,

– пригадав Колесник.

При цьому гравець погодився, щоб припинення співпраці було оформлене за обопільною згодою і не заперечував свою провину, розуміючи, що підставив інтереси клубу.

Було прикро, бо я вважаю, що приносив команді користь. А їм довелося мене просто так відпустити,

– зізнався футболіст.

Після того, як в мережі з'явилося повне відео інциденту, а Колесник публічно пояснив свою позицію і заявив, що просто заступився за іншого чоловіка, у Колосі своє рішення не переглядали. Там тільки пообіцяли, що у майбутньому можуть розглянути повернення гравця.

Що відомо про ситуацію з побиттям військовослужбовця ТЦК?