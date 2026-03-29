Футболіст, який побив військовослужбовця ТЦК, розповів про звільнення з Колоса
- Колишній гравець Колоса Данило Колесник був звільнений з команди через скандал із побиттям військовослужбовця ТЦК, а рішення про розірвання контракту було ухвалене швидко після інциденту.
- Інцидент спричинив кримінальне провадження, Колесника затримали, але суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання, а клуб може розглянути його повернення в майбутньому.
Колишній гравець Колоса Данило Колесник, який потрапив у скандал через побиття військовослужбовця ТЦК, вперше розкрив деталі комунікації з клубом щодо інциденту. Футболіст визнав, що реакція була для нього очікуваною.
Керівництво команди розуміло репутаційні ризики і швидко припинило співпрацю з Колесником. Гравець у коментарі YouTube-каналу Pryvoz зізнався, що відчуває не так образу, як прикрість.
Що сказав Колесник про звільнення з Колоса?
За словами футболіста, рішення про розірвання контракту було ухвалене дуже швидко.
Мені був дзвінок вже через годину після повідомлення в ЗМІ. Чи сперечався я? Ні, розумів, що справа зайшла занадто далеко. Керівництво та президент отримували багато дзвінків, навіть військові приїжджали в Ковалівку і мене там шукали,
– пригадав Колесник.
При цьому гравець погодився, щоб припинення співпраці було оформлене за обопільною згодою і не заперечував свою провину, розуміючи, що підставив інтереси клубу.
Було прикро, бо я вважаю, що приносив команді користь. А їм довелося мене просто так відпустити,
– зізнався футболіст.
Після того, як в мережі з'явилося повне відео інциденту, а Колесник публічно пояснив свою позицію і заявив, що просто заступився за іншого чоловіка, у Колосі своє рішення не переглядали. Там тільки пообіцяли, що у майбутньому можуть розглянути повернення гравця.
Що відомо про ситуацію з побиттям військовослужбовця ТЦК?
- Скандал розпочався з того, що сам Колесник оприлюднив відео побиття людини у військовій формі, вихваляючись цим вчинком.
- Колос одразу ж оголосив про розірвання угоди із гравцем, а справа потрапила до поліції, де відкрили кримінальне провадження. Колесника затримали, йому призначили нічний домашній арешт.
- Сам гравець в інстаграмі опублікував відео з камер спостереження, яке нібито підтверджує, що він реагував на протизаконні дії військових ТЦК, які на автомобілі зачепили іншу людину, переслідуючи її.
- Суд, розглядаючи справу, постановив змінити запобіжний захід футболісту на особисте зобов'язання.