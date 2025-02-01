Жахливий початок: Сікан отримав травму у першому матчі за Трабзонспор

Данило Сікан покинув донецький Шахтар та перебрався у Трабзонспор. Головний тренер команди одразу довірив українському нападнику місце у стартовому складі.

Сьогодні, 1 лютого, відбувся 22-го туру Суперліги Туреччини сезону-2024/2025. Трабзонспор в одному з матчів гостював у Кайсеріспора, повідомляє 24 канал.

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Як зіграв Сікан у першій грі за Трабзонспор

Данило Сікан з'явився у стартовому складі Трабзонспора на виїзний матч проти Кайсеріспора. Український нападник відіграв на полі 60 хвилин, але не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що форвард попросив заміну, адже отримав пошкодження у дебютній грі за "чорноморські шторми". Перед тим, як піти на лаву запасних Сікан отримав по ногах від Дімітріоса Коловеціоса.

Команди за 90 хвилин матчу не змогли забити бодай один гол. Гра між Трабзонспором та Кайсеріспором завершилась нульової нічиєю.