Сегодня, 1 февраля, состоялся 22-го тура Суперлиги Турции сезона-2024/2025. Трабзонспор в одном из матчей гостил у Кайсериспора, сообщает 24 канал.

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Как сыграл Сикан в первой игре за Трабзонспор

Даниил Сикан появился в стартовом составе Трабзонспора на выездной матч против Кайсериспора. Украинский нападающий отыграл на поле 60 минут, но не отметился результативными действиями.

Отметим, что форвард попросил замену, ведь получил повреждение в дебютной игре за "черноморские штормы". Перед тем, как уйти на скамейку запасных Сикан получил по ногам от Димитриоса Коловециоса.

Команды за 90 минут матча не смогли забить хотя бы один гол. Игра между Трабзонспором и Кайсериспором завершилась нулевой ничьей.