Плимут – Вест Бромвич 2:1

Голы: Гарди, 77 (П), 88 – Моламби, 74.

Сегодня, 1 февраля, состоялся 30-й тур английского Чемпионшипа сезона-2024/2025. В одном из матчей Плимут дома принимал Вест-Бромвич, сообщает 24 канал.

Читайте также Игрок сборной Украины подписал контракт с английским клубом

Таловеров дебютировал в Плимуте

Вест Бромвич считался фаворитом в поединке против Плимута. Потому что "пилигримы" занимают последнее место в Чемпионшипе и не побеждали в 15 матчах подряд.

Гости открыли счет на 74-й минуте матча, но Плимут смог спасти Райан Харди. Шотландец вышел на замену и смог оформить дубль, добыв для "пилигримов" долгожданную победу.

Максим Таловеров начал матч с первых минут. Украинский защитник провел на поле все 90 минут матча и получил довольно хорошие отзывы после первого поединка в новом клубе.

Несмотря на победу над Вест Бромвичем Плимут занимает последнее место в Чемпионшипе, имея 27 пунктов после 30 сыгранных туров. В следующей игре "пилигримы" встретятся в четвертом круге Кубка Англии-2024/2025 с Ливерпулем – 9 февраля.