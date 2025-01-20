Неочікуваний трансфер: Шахтар продасть Сікана у турецький клуб

Шахтар готується продати свого нападника Данила Сікана. Футболіст може перейти в один з турецьких клубів.

В мережі ширилася інформація, що Шахтар готується продати Данила Сікана. Українським нападником цікавилися різні закордонні клуби.

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Куди перейде Сікан

Шахтар готується продати українця у Трабзонспор, пише 24 канал з посиланням на Віктора Вацка.

Зазначається, що сума трансферу складе 6 мільйонів євро, зокрема передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу. Також гравець отримає покращений контракт.

Поточний контракт Данила Сікана з Шахтарем розрахований до 2028 року.

Довідка. У сезоні-2024/2025 футболіст зіграв 18 матчів за "гірників", у яких забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, що якщо трансфер відбудеться, то стане найдорожчим у сезоні-2024/2025 в УПЛ.