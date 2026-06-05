Данія – Україна: чи можна безкоштовно подивитися товариський матч

Збірна України проведе свій другий товариський матч проти збірної Данії. Гра відбудеться 7 червня.

Початок матчу о 19:30 у місті Оденсе, Данія. Про те, чи можна буде безкоштовно переглянути матч, розповість 24 Канал.

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Чи можна безкоштовно подивитися матч Данія – Україна?

Офіційним транслятором матчів національної збірної України є медіасервіс MEGOGO. Перегляд буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" (підрозділ "Футбол") на спеціалізованому каналі "MEGOGO Футбол Перший". Доступ відкритий для користувачів пакетів "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK".

Це другий матч збірної України під керівництвом нового головного тренера, італійця Андреа Мальдері, який очолив команду після відставки Сергія Реброва. Перший поєдинок під його керівництвом проти Польщі, що відбувся 31 травня, завершився перемогою України з рахунком 0:2.

Як пройшов матч Польща – Україна?

На 17-й хвилині Віктор Циганков відзначився голом, однак взяття воріт скасували через положення поза грою в Андрія Ярмоленка.

На 34-й хвилині рахунок відкрив Роман Яремчук: після передачі від Циганкова він пробив із-за меж штрафного майданчика у дальній кут воріт Марцина Булки.

Андрій Ярмоленко, капітан збірної, подвоїв перевагу на 44-й хвилині. Він замкнув простріл Циганкова в центрі воротарського майданчика, забивши свій 47-й м'яч за національну команду.