"Ти шукаєш проблеми": перша ракетка Росії по-хамськи накинувся на суддю – ганебне відео

У понеділок, 3 лютого, відбулися матчі 1/16 фіналу на турнірі серії ATP 500 у Роттердамі. В одному з них Стен Вавринка зустрічався з Даніілом Мєдвєдєвим.

Під час цього поєдинку "нейтральний" тенісист укотре не зміг утримати свої емоції під контролем. Цього разу він не бив ракетку чи сітку на корті, а спрямував свою агресію на суддю.

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Хамство росіянина

У першому сеті він отримав попередження від рефері за затримку часу. Це викликало в росіянина обурення, яке він виплеснув у вигляді гнівного монологу на адресу арбітра, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Tennis Letter.

"За що ти дав мені попередження? У тебе якась проблема? Болгьорл не давала мені м’яч. Бачиш? Розплющ очі. У тебе нема очей! Ти настільки поганий. Я пам’ятаю тебе в матчі проти Карена Хачанова. Пам’ятаєш, що ти не маєш очей? Я був спокійний, але ти шукаєш проблеми.

З тобою щось не так – на глибинному рівні. Повний відстій. Я з тобою не говорив, нічого тобі не робив, а ти таке видаєш. З тобою щось не так. Розплющ очі, використовуй мозок! Я знаю, що ти просто сидиш там, але спробуй подумати", – сказав Мєдвєдєв.

Тирада від Мєдвєдєва під час матчу: дивіться відео

Зазначимо, що врешті-решт "нейтральний" тенісист здобув перемогу у трьох сетах – 6:7, 6:4, 6:1. В 1/8 фіналу він зіграє проти італійця Маттії Беллуччі.