Дарія Снігур – Даніель Коллінз 0:2 (6:7, 3:6)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало одну годину 41 хвилину та закінчилося перемогою фіналістки Australian Open-2022, повідомляє 24 Канал.

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Перший сет був дуже конкурентним. Стартові шість геймів тенісистки захищали свої подачі, після чого обмінялися брейками.

За рахунку 4:4 в українки був подвійний брейк-поінт, проте вона не змогла реалізувати свій шанс, після чого сама двічі була вимушена вже відігрувати сетболи. Врешті-решт усе вирішувалося на тай-брейку, де американка здобула перемогу з рахунком 7:4.

Друга партія вже була не такою близькою. Коллінз зі старту зробила два брейки та здобула перші матчболи вже за рахунку 5:1. Киянка відчайдушно намагалася залишитися у грі й ледь не повернула інтригу.

Снігур спочатку захистила свою подачу, після чого оформила брейк. Проте наступний гейм усе ж таки став останнім у грі – 3:6 для української тенісистки.

Трішки статистики. Дарія Снігур не зробила жодного ейса при шести подвійних помилках, реалізувала три з восьми та відіграла 10 з 15 брейк-поінтів. Всього вона виграла 6 із 11 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що в основній сітці одиночного жіночого розряду на Australian Open-2025 залишаються ще чотири українки. Еліна Світоліна та Марта Костюк уже пройшли у друге коло змагань, а Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна проведуть свої стартові поєдинки 14 січня.