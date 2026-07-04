Снігур програла у третьому колі Вімблдону

У суботу, 4 липня, українська тенісистка Дарія Снігур вперше у кар’єрі зіграла матч третього кола одиночного жіночого розряду на Вімблдоні. Її суперницею була американка Ешлін Крюгер.

Представниця нашої держави зіграла на корті №18. Про результат її матчу повідомляє 24 Канал.

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Як склався матч Снігур – Крюгер?

Протягом майже усього першого сету спортсменки не без проблем, але вдало захищали власні подачі – обидві точно подавали першим м’ячем у трохи більшн, ніж 60% випадків.

На шляху до восьмого гейму Снігур та Крюгер відіграли загалом сім брейк-поінтів, однак черговий такий м’яч Дарія виграти не зуміла – 3:6.

Дарія Снігур (Україна) – Ешлін Крюгер (США) – 0:2 (3:6, 2:6)

У другому сеті українка одразу втратила гейм на власній подачі, а згодом не зуміла нав’язати боротьбу американці – 2:6. Ешлін Крюгер виграла дебютний матч в історії протистоянь зі Снігур.

Що далі для американки?

У четвертому колі Ашлін гратиме проти іншої українки – Марти Костюк. Цей матч відбудеться 6 липня, у понеділок.

Зазначимо, що наразі американка йде на серії з 11 перемог поспіль. Вімблдон вона розпочала з кваліфікації, а тижнем раніше виграла титул WTA 125 у британському місті Ілклей.

Зазначимо, що Марта Костюк та Ешлін Крюгер мають один матч в історії протистоянь. У січні 2025-го Ешлін виграла у трьох сетах під час матчу WTA 500 в австралійській Аделаїді.