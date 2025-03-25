Похизувалася футбольними скілами: Білодід провела перше тренування в Металісті 1925
- Дар'я Білодід, призерка Олімпійських ігор з дзюдо, приєдналася до жіночої команди Металіста 1925 та провела перше тренування.
- Білодід підписала контракт з Металістом 1925 15 березня і вже продемонструвала свої футбольні навички, включаючи влучні удари по воротах.
Призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар'я Білодід розкриває нові грані свого таланту. Зіркова спортсменка вирішила спробувати свої сили у футболі.
Нещодавно Дар'я Білодід стала гравчинею жіночої команди Металіста 1925. Титулована спортсменка вже приєдналася до тренувального процесу, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі харків'ян.
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Поки Усик прогулює тренування в Поліссі
Пресслужба Металіста 1925 опублікувала відео з першого тренування Білодід у складі команди. Нову гравчиню прийняли згідно з усіма футбольними традиціями.
Дар'я встигла продемонструвати свою техніку володіння м'ячем та взяла участь у тренувальній сесії. Бронзова призерка Олімпіади-2020 навіть зробила кілька влучних ударів по воротах.
Відео з першим тренування Білодід
У коментарях під дописом користувачі відмітили Олександра Усика та запитали, чому він прогулює тренування Полісся.
Нагадаємо, що Дар'я Білодід 15 березня підписала контракт з Металістом 1925. Клуб сподівається на великий змагальний досвід спортсменки. Раніше Білодід стала амбасадоркою харківської команди.