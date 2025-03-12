Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відпочиває після виснажливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Український боксер тепер має змогу більше увагу приділити сім'ї, пише 24 Канал.

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Приємна зустріч зірок спорту

Нещодавно Олександр Усик разом зі своєю старшою донькою Єлізаветою побували у церкві. Там вони зустрілися з призеркою Олімпіади-2020 Дар'єю Білодід.

Спільне фото опублікувала українська дзюдоїстка. Наразі невідомо, де саме була зроблена світлина. На задньому фоні знімка видно церковний інтер'єр та ікони.

Спільне фото Усика з донькою та Білодід / фото з інстаграму дзюдоїстки

Зазначимо, що Дар'я Білодід після виступу на Олімпійських іграх в Парижі зробила паузу в кар'єрі. Зіркова спортсменка нещодавно стала амбасадоркою харківського Металіста 1925. Крім того, дворазова чемпіонка світу проводить майстер-класи з дзюдо та відвідує спортивні заходи.

Щодо Олександра Усика, то наразі тривають перемовини щодо організації реваншу з Даніелем Дюбуа. Українець очолює рейтинг боксерів P4P за версією CBS Sports.