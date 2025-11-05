Білодід відверто розповіла, коли повернеться до активних виступів у дзюдо
- Дар'я Білодід не розкрила точну дату повернення до змагань із дзюдо, але запевнила, що всі дізнаються, коли вона повернеться.
- Білодід провела семінар з дзюдо у Франції 3 листопада 2025 року та поділилася досвідом гри за жіночу футбольну команду Металіст 1925.
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 з дзюдо Дар'я Білодід взяла участь у Всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Під час заходу дзюдоїстка зачепила тему своєї кар'єри.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Дар'я Білодід розповіла про те, коли повернеться до активних виступів на татамі. Титулована дзюдоїстка не дала чіткої відповіді щодо свого майбутнього.
Коли Білодід повернеться до змагань із дзюдо?
Призерка Ігор-2020 запевнила, коли це станеться, то усі дізнаються.
Як тільки повернусь, я думаю, усі про це дізнаються. Не хочеться говорити наперед. Олімпіада ще дуже не скоро. Звичайно, що це основна ціль, але подивимось, як буде далі,
– заявила Дар'я.
3 листопада 2025 року Білодід провела семінар з дзюдо у Франції, звідки виклала кадри у своєму профілі в інстаграмі.
Також для сайту 24 Каналу Дар'я поділилась емоціями від досвіду за жіночу футбольну команду харківського Металіста 1925.
Головне про кар'єру дзюдоїстки Білодід?
Чемпіонка Європи та світу, бронзова медалістка Олімпійських ігор-2020 у Токіо (у вазі до 48 кілограм).
Переможниця Європейських ігор-2019.
Білодід не завоювала нагород на Іграх-2024 у Парижі. Дар'я завершила свої виступи в 1/8 фіналу, де поступилась японці Харуці Фунакубо (вага до 57 кілограмів).
У квітні поточного року Білодід пропустила чемпіонат Європи, пояснивши, що її відсутність на змаганнях не пов'язана з футболом.
Нагадаємо, що Дар'я є амбасадоркою та гравчинею Металіста 1925.