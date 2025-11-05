Билодид откровенно рассказала, когда вернется к активным выступлениям в дзюдо
- Дарья Билодид не раскрыла точную дату возвращения к соревнованиям по дзюдо, но заверила, что все узнают, когда она вернется.
- Билодид провела семинар по дзюдо во Франции 3 ноября 2025 года и поделилась опытом игры за женскую футбольную команду Металлист 1925.
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 по дзюдо Дарья Билодид приняла участие во Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Во время мероприятия дзюдоистка затронула тему своей карьеры.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала Дарья Билодид рассказала о том, когда вернется к активным выступлениям на татами. Титулованная дзюдоистка не дала четкого ответа относительно своего будущего.
Когда Билодид вернется к соревнованиям по дзюдо?
Призер Игр-2020 заверила, когда это произойдет, то все узнают.
Как только вернусь, я думаю, все об этом узнают. Не хочется говорить наперед. Олимпиада еще очень не скоро. Конечно, что это основная цель, но посмотрим, как будет дальше,
– заявила Дарья.
3 ноября 2025 года Билодид провела семинар по дзюдо во Франции, откуда выложила кадры в своем профиле в инстаграме.
Также для сайта 24 Канала Дарья поделилась эмоциями от опыта за женскую футбольную команду харьковского Металлиста 1925.
Главное о карьере дзюдоистки Билодид?
Чемпионка Европы и мира, бронзовая медалистка Олимпийских игр-2020 в Токио (в весе до 48 килограмм).
Победительница Европейских игр-2019.
Билодид не завоевала наград на Играх-2024 в Париже. Дарья завершила свои выступления в 1/8 финала, где уступила японке Харуци Фунакубо (вес до 57 килограммов).
В апреле текущего года Билодид пропустила чемпионат Европы, объяснив, что ее отсутствие на соревнованиях не связано с футболом.
Напомним, что Дарья является амбассадором и игроком Металлиста 1925.