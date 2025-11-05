Билодид откровенно рассказала, когда вернется к активным выступлениям в дзюдо

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 по дзюдо Дарья Билодид приняла участие во Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Во время мероприятия дзюдоистка затронула тему своей карьеры.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала Дарья Билодид рассказала о том, когда вернется к активным выступлениям на татами. Титулованная дзюдоистка не дала четкого ответа относительно своего будущего.

Когда Билодид вернется к соревнованиям по дзюдо?

Призер Игр-2020 заверила, когда это произойдет, то все узнают.

Как только вернусь, я думаю, все об этом узнают. Не хочется говорить наперед. Олимпиада еще очень не скоро. Конечно, что это основная цель, но посмотрим, как будет дальше,

– заявила Дарья.

3 ноября 2025 года Билодид провела семинар по дзюдо во Франции, откуда выложила кадры в своем профиле в инстаграме.

Также для сайта 24 Канала Дарья поделилась эмоциями от опыта за женскую футбольную команду харьковского Металлиста 1925.

Главное о карьере дзюдоистки Билодид?