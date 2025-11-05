Еще в сентябре главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский рассказал о невключении в заявку команды Верняева. Сам спортсмен в эксклюзивном комментарии 24 Каналу высказался об этой ситуации.

Почему Верняев не поехал на чемпионат мира?

Олег посетил Всеукраинскую конференцию по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Во время нее гимнаст объяснил, что не поехал на Мундиаль в Джакарте из-за травм.

Этот год был индивидуальным годом после Олимпийских игр и здесь нет отбора на Игры. Так случилось, что после чемпионата Европы у меня пошла череда травм. То ребро сломал, то одну кость травмировал. Потом готовился к чемпионату Украины и травмировал другую. Старые травмы вылезают. Я понял что на чемпионат мира я просто не успею подготовиться, а ехать просто так туристом – это не моя тема. И я начал искать варианты, как лечиться,

– рассказал Олег.

"Потом, когда уже начал полный курс лечения, врач сказал, что мы не успеем и лучше поберечь себя. На том сошлись, что этот чемпионат мира мы пропустим. Приоритетность на следующий годы, потому что там у нас Чемпионат Европы и отбор на чемпионат мира. Затем с чемпионата мира на следующий. И потом уже будет последний командный отбор на Олимпийские игры", – говорит Верняев.

Подготовка к Олимпиаде-2028

Следующая Олимпиада состоится в 2028 году в Лос-Анджелесе. Олег настроен серьезно подготовиться к ней. По его мнению, команде важно квалифицироваться на Игры, ведь в Украине есть немало перспективных гимнастов.

Верняев акцентировал на том, что ребятам необходимо работать и прогрессировать, чтобы понимать, что такое Олимпийские игры и что такое командный отбор, В общем команда лицензия включает в себя пять мест.

За всю историю независимости украинская команда не попала на Олимпиаду только в Пекине в 2008 году. Поэтому Олег признался, что ему не хочется прерывать эту серию.

"Есть Назар Чепурной молодой, есть Владислав Грико. Он старший, но он такой стабильный многоборец командный. И у нас есть 5 – 6 молодых ребят, которые за эти 2 – 3 года могут спрогрессировать. В 2009 году я переехал в Киев. Я был еще под вопросом не то что для сборной, а просто, чтобы куда-то попасть. А в 2011-м я уже выступал на Олимпийских играх и выиграл свою первую медаль на чемпионате Европы", – делится мыслями олимпийский чемпион.

Поэтому 2 – 3 года – это много времени. Я желаю всем здоровья как физического, так и ментального. Мы все вместе работаем, у нас все адекватно в команде, друг другу помогаем. Надеюсь, что все будут понимать, что нужно отдаваться на максимум ради того, чтобы отобраться на Олимпийские игры,

– резюмировал Верняев.

Как Украина выступила на ЧМ без Верняева?

Отметим, что чемпионат мира-2025 прошел в столице Индонезии Джакарте с 19 по 25 октября. Украина была представлена десятью гимнастами – 6 мужчин и 4 женщины.

По итогу квалификации только двое из них вышли в финальную стадию соревнований. Назар Чепурной в опорном прыжке получил бронзовую медаль, а Владислав Грико занял 22 место в многоборье.