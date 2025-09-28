Под массированный обстрел России попала столица Украины и Киевская область. Жуткую атаку российской армии прокомментировал Олег Верняев, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм гимнаста.

Как Верняев прокомментировал обстрел Украины?

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике эмоционально отреагировал на ночную атаку российских захватчиков. Он выразил соболезнования погибшим и поблагодарил работников спасательных служб.

Йо**на р**ня. Соболезнования семьям погибших... Сил и выдержки нашим спасателям ГСЧС и медикам,

– написал Верняев.

Олег Верняев лаконично прокомментировал обстрел / фото из инстаграма спортсмена

Что известно о ночной атаке 28 сентября?