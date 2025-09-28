Під масований обстріл Росії потрапила столиця України та Київщина. Моторошну атаку російської армії прокоментував Олег Верняєв, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм гімнаста.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики емоційно відреагував на нічну атаку російських загарбників. Він висловив співчуття загиблим та подякував працівникам рятувальних служб.

Йо**на р**ня. Співчуття родинам загиблих… Сил і витримки нашим рятувальникам ДСНС та медикам,

– написав Верняєв.

Олег Верняєв лаконічно прокоментував обстріл / фото з інстаграму спортсмена

Російські злочинці застосували під час нічної атаки 593 ударних БпЛА та 48 ракет. Сили оборони знешкодили понад 600 повітряних цілей.

Під час атаки ворог влучив в Інститут кардіології в Києві, де загинули дві людини. Значні руйнування зафіксовані у Фастівському, Бучанському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському районах. У Петропавлівській Борщагівці терористи знищили цілі житлові квартали.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що Росія підготувала демонстративний обстріл під час Генасамблеї ООН. Комбінована атака терористів тривала понад 12 годин.