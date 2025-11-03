Событие, организовано Sport&Business Club при поддержке технологического партнера FAVBET Tech, соберет более 700 участников – лидеров бизнеса, спорта, медиа и технологий, сообщает 24 канал.

Читайте также Не Усик и не Кличко: кто возглавил рейтинг самых популярных украинских спортсменов

Что известно о SBC Summit Ukraine 2025?

SBC Summit Ukraine 2025 традиционно станет площадкой для обмена опытом, налаживания партнерств и обсуждения главных тенденций спортивного маркетинга.

В программе – панельные дискуссии, кейс-презентации, множество возможностей для нетворкинга и интерактивные зоны от партнеров. А по завершении конференции выступит специальный гость – певец KISHE.

SBC Summit Ukraine 2025 / Фото предоставлено 24 канала

Кто выступит на SBC Summit Ukraine 2025?

Более 40 спикеров выступит на мероприятии – среди них признанные лидеры бизнеса, топы спортивных структур и известные атлеты:

Матвей Бедный, Министр молодежи и спорта Украины.

Александр Соколовский, основатель "Текстиль-Контакт".

Вадим Гутцайт, президент НОК Украины, олимпийский чемпион.

Марина Авдеева, основательница "Арсенал Страхование".

Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM.

Ольга Саладуха, президент Федерации легкой атлетики Украины.

Марта Костюк, теннисистка, основательница Marta Kostyuk Foundation.

Борис Шестопалов, совладелец HD-group.

Дарья Билодид, бронзовый призер Олимпийских игр.

Валерия Толочина (директор по маркетингу MEGOGO).

Игорь Маринич (директор Adidas Украина), и другие лидеры бизнеса, спорта и медиа.

Полное расписание выступлений спикеров доступно на сайте – SportBussines.Media.

Организаторы обещают максимально практичный формат – участники получат актуальные тренды, рабочие кейсы и инсайты от тех, кто ежедневно формирует спортивную индустрию в Украине.

Даже если вы давно в теме – это мероприятие перезагрузит вас. Новые мысли, новые люди, новые подходы – все это заряжает. Здесь формируются новые идеи и тренды.

Вы или услышите о них первыми – или через полгода узнаете, что все уже произошло без вас. Здесь будут все. Билеты можно приобрести за донат через WayForPay.