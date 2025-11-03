Подія, організована Sport&Business Club за підтримки технологічного партнера FAVBET Tech, збере понад 700 учасників – лідерів бізнесу, спорту, медіа та технологій, повідомляє 24 канал.
Що відомо про SBC Summit Ukraine 2025?
SBC Summit Ukraine 2025 традиційно стане майданчиком для обміну досвідом, налагодження партнерств і обговорення головних тенденцій спортивного маркетингу.
У програмі – панельні дискусії, кейс-презентації, безліч можливостей для нетворкінгу та інтерактивні зони від партнерів. А по завершенні конференції виступить спеціальний гість – співак KISHE.
SBC Summit Ukraine 2025 / Фото надане 24 каналу
Хто виступить на SBC Summit Ukraine 2025?
Понад 40 спікерів виступить на заході – серед них визнані лідери бізнесу, топи спортивних структур і відомі атлети:
- Матвій Бідний, Міністр молоді та спорту України,
- Олександр Соколовський, засновник "Текстиль-Контакт".
- Вадим Гутцайт, президент НОК України, олімпійський чемпіон.
- Марина Авдєєва, засновниця "Арсенал Страхування".
- Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM.
- Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України.
- Марта Костюк, тенісистка, засновниця Marta Kostyuk Foundation.
- Борис Шестопалов, співвласник HD-group.
- Дар’я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор.
- Валерія Толочина (директорка з маркетингу MEGOGO).
- Ігор Маринич (директор Adidas Україна), та інші лідери бізнесу, спорту й медіа.
Повний розклад виступів спікерів доступний на сайті – SportBussines.Media.
Організатори обіцяють максимально практичний формат – учасники отримають актуальні тренди, робочі кейси та інсайти від тих, хто щодня формує спортивну індустрію в Україні.
Навіть якщо ви давно в темі – цей захід перезавантажить вас. Нові думки, нові люди, нові підходи – усе це заряджає. Тут формуються нові ідеї та тренди.
Ви або почуєте про них першими – або через півроку дізнаєтесь, що все вже відбулося без вас. Тут будуть всі. Квитки можна придбати за донат через WayForPay.