Дар'я Білодід – одна із найтоповіших українських спортсменок сучасності. Дівчинка із Києва, яка стрімко увірвалась у дорослий спорт та перетворилась у лідерку збірної України з дзюдо.

24 Канал розповідає про шлях Дар'ї Білодід до спортивного олімпу, особисте життя та футбольні амбіції. Вже із самого дитинства Дар'ї майже не було шансів не поєднати своє життя зі спортом.

Як Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу?

Білодід народилась у родині дзюдоїстів – Геннадія Білодід та Світлани Кузнецової. Щоправда, батьки Дар'ї були проти того, аби їх донька пішла по їх стопах та боролась на татамі. Тому у 3-річному віці Дар'я пішла на художню гімнастику. Але у 6 років майбутня призерка Олімпіади вирішили зупинити свій вибір на дзюдо та почала активно тренуватись.

Дебютну медаль на дорослому рівні Білодід здобула на відкритому Континентальному кубку у Празі (Чехія).

У 2018-му році українка стала наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих у віці 17 років та 11 місяців. У фіналі Білодід була сильнішою за чинну чемпіонку з Японії Фуну Тонакі.

Відео золотої сутички Білодід на ЧС-2018

Вже наступного року Дар'я підтвердила свій статус чемпіонки світу у Токіо. У 2019-му Білодід стала переможницею Європейських ігор у Мінську, а також чемпіонкою Європи. За її спиною нагороди інших міжнародних змагань з дзюдо.

Однак усі ці медалі не можуть стояти в одному ряду із "бронзою" Олімпійських ігор-2020, яку вона завоювала у Токіо (вага до 48 кілограмів). На жаль, у півфіналі українка поступилась японці Фуні Тонакі, яку раніше перемагала на ЧС. А от вже у бронзовій сутичці здолала суперницю з Ізраїлю Ширу Рішоні. Це була перша медаль для України на Олімпіаді-2020.

Як Білодід змінила вагу та провалилась у Парижі?

Після Токіо Дар'я несподівано змінила вагову категорію. Перехід у вищу вагу був зроблений через фізичний розвиток спортсменки. Дар'я перейшла із 48 у 57 кілограмів, перестрибнувши свідомо вагу 52. Раніше тренер Віталій Дуброва.

Вона продовжує зростати. Нині її вага 56-58 кілограмів, немає сенсу ганяти кілограми до 52 і мучити організм. І пробувати себе у 57 кілограмів,

– розповідав Дуброва.

Усі чекали від Білодід медалі наступних Олімпійських ігор у Парижі. Хоча були побоювання щодо зміни вагової категорії. Однак Дар'я феєрично стартувала у столиці Франції. Українка за 5 секунд прийомом на оцінку іппон перемогла Неру Тібву, пройшовши у друге коло змагань.

Натомість у вже наступній сутичці Україна втратила головну надію на медаль Ігор у дзюдо. Суперницею Білодід була японка Харука Фунакубо. Обидві дзюдоїстки показали в'язку боротьбу, тому переможниця поєдинку визначалась "золотим рахунком". На жаль, Білодід заробила третє "шидо" та достроково поступилась опонентці. Дар'я вилетіла вже на стадії 1/8 фіналу Олімпіади-2024.

Роздумувала над закінчення кар'єри?

У жовтні минулого року стало відомо, що Білодід до кінця не визначилась, чи готова продовжити кар'єру. На той момент Дар'я не брала участі на жодних змаганнях після Ігор-2024. Тренер Віталій Дуброва підтверджував ті чутки.

Дар'я Білодід, наскільки я знаю (спілкувався з нею), поки що не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар'єру,

– казав наставник.

На щастя, Білодід повернулась на татамі після довгих роздумів та паузи. У 2024-му році втретє стала чемпіонкою Європи з дзюдо у Загребі (Хорватія).

Ким хоче стати Білодід після закінчення кар'єри?

Дзюдоїстка неодноразово розповідала в інтерв'ю, що після спортивної кар'єри хоче поєднати своє життя із журналістикою.

У 2021-му Білодід отримала диплом бакалавра КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Журналістика і соціальні комунікації".

Відео із вручення диплому Білодід

Цікаво, що ще у 2018-му році дзюдоїстка ділилась цими майбутніми планами, де розповідала, що планує будувати спортивну кар'єру до 25 років. 10 жовтня 2025 року Дар'я якраз святкуватиме своє 25-річчя.

Я навчаюся в Інституті журналістики та хочу стати спортивним журналістом. Продовжувати спортивну кар'єру все життя не хочу. Взагалі не хочу бути тренером. Мої батьки тренери, і я бачу, як це важко. Приблизно до 25 років планую займатися спортивною кар'єрою, а потім вирішувати, що далі", — розповіла Білодід у 2018-му.

Що відомо про особисте життя Дар'ї Білодід?

У 2018-му українська дзюдоїстка мала стосунки з італійським олімпійським чемпіоном у Ріо-2016 Фабіо Базіле, який теж був пов'язаний із дзюдо. На той момент Білодід було 17 років, а от її обранцю – 23. Однак ці стосунки, які тривали рік, не мали хепі-енду

Ми бачилися дуже рідко. Раз на місяць він приїжджав. А потім я зрозуміла, що у мене це не кохання, а захоплення, що мені некомфортно з людиною. І плюс у мене на той час у пріоритеті спорт був. Я у будь-якому разі обрала б спорт, а не стосунки. Він закохався, хотів мене частіше бачити, а я говорила, що не можу, у мене тренування. Йому було важче, ніж мені,

– пояснювала дзюдоїстка в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Через два роки Білодід помітили у компанії захисника київського Динамо Дениса Попова. Вперше гравець та дзюдоїстка перетнулись на Олімпійській базі у Конча-Заспі під час нагородження після ЧС, але тоді вони не познайомились. Лише після цього заходу Білодід та Попов почали спілкування та знайомство у соцмережах.

Вперше вони були помічені разом під час перегляду документального фільму про Дар'ю під назвою "Анаконда".

Попов і Білодід / Фото Jetsetter.ua

Щоправда, їх відносини тривали недовго. У грудні того ж року стало відомо про зрив стосунків. Зникли усі коментарі та вподобання на сторінках у соцмережах, де Дар'я і Денис відписались одне від одного. У журналі Yellow футболіст киян підтвердив закінчення роману із дзюдоїсткою.

"Ви краще у неї запитайте. Ми не пара", – відповідав Попов.

Як Білодід перетворилась у футболістку?

У середині березня 2015-го Білодід підписала контракт із харківським ЖФК Металіст 1925. Дар'я стала гравчинею жіночої команди харків'ян та взяла 77-й ігровий номер.



Дар'я Білодід – гравчиня Металіста 1925 / Фото харківського клубу

У харківському клубі повідомили, що тепер співпраця команди із Білодід, яка є амбасадоркою "жовто-синіх", виходить на інший рівень.

Дар'я вже підписала контракт гравчині та найближчим часом приєднається до тренувального процесу команди. Її перехід – це не просто яскрава подія для українського спорту, а й крок до популяризації жіночого футболу. У клубі розраховують, що Білодід зможе зробити свій внесок у команду не лише завдяки переможному менталітету, а й безпосередньо на футбольному полі,

– йшлось у заяві клубу.

Білодід із дитинства полюбляє грати у футбол. В улюблену гру мільйонів Дар'ї вдається непогано грати. Дзюдоїстка вже навіть змарнувала свій перший гольовий момент у футболці Металіста 1925.

Раніше в інтерв'ю для Трибуни Білодід зізналась, чи закрита для неї книга по дзюдо.

"Ні, не закрита. Я просто після Олімпійських ігор ще ніде не виступала. Мене зараз мотивують у моїй кар’єрі такі змагання, як чемпіонат світу та Олімпійські ігри. Чемпіонат світу цього року ми пропустили – у нас політична позиція була не їхати туди. Зараз у нас є тільки міжсезонні турніри, і великих змагань немає. Тому в мене зараз такий більш лайтовий режим. Я тренуюся, підтримую форму, в мене зараз є час і в футбол пограти. Я зараз намагаюся поєднувати, тому що до основних змагань ще дуже багато часу і поки можна поєднувати все", – розповідала Дар'я.

Окрім футболу та дзюдо Дар'я також може створити серйозну конкуренцію у моделінгу. Дзюдоїстка нерідко тішить своїх прихильників розкішними зйомками. За її сторінкою в інстаграмі стежать аж 488 тисяч користувачів.

Дар'я Білодід / Фото з інстаграму дзюдоїстки