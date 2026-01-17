Російська тенісистка офіційно змінила громадянство: яку країну представлятиме спортсменка
- Дар'я Касаткіна офіційно отримала австралійське громадянство, відмовившись від російського, та висловила радість від цього рішення.
- Касаткіна неодноразово засуджувала російську агресію проти України.
З 2022 року російським спортсменам заборонено виступати на міжнародних турнірах. Однак не усі атлети бажають представляти ворожу країну навіть у "нейтральному статусі".
Відома тенісистка Дар'я Касаткіна вирішила відмовитися від російського минулога та отримала громадянство іншої країни. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.
Читайте також Любить Лукашенка та замилює очі фанам: якою є насправді білоруська тенісистка Соболенко
Яке громадянство отримала Касаткіна?
Касаткігна у своєму інстаграмі повідомила, що тепер вона офіційно громадянка Австралії. Дар'я не приховує радість від отримання нового паспорта, наголосивши, що тепер вона "вільна".
Офіційно австралійка. Щаслива, вдячна і вільна,
– написала тенісистка.
Що говорила Касаткіна про війну Росії проти України?
Відзначимо, що Касаткіна неодноразово висловлювалася проти війни в Україні, яку спричинила Росія. Ба більше, вона першою із топ-рейтингу WTA, хто загорив про жахливі дії ворожої країни.
В інтерв'ю The Times у 2023 році Дар'я засудила російську агресію. Також вона зазначила, що події в України сильно вплинули на її кар'єру.
"Це було важко, але, якщо чесно, я була просто вдячна, що ми могли грати на решті турнірів у WTA. Це важко, тому що ти відчуваєш, що тебе карають за те, чого я не робила, і за ті дії моєї країни, з якими особисто я не погоджуюся, але винятків вони не роблять", – висловилася тенісистка.
Відзначимо, що про рішення спортсменки змінити громадянство стало відомо ще у квітні 2025 року.
"Чесно кажучи, з огляду на все, що відбувається в моїй попередній країні, у мене не було особливого вибору. Як відкрита лесбійка, я повинна була зробити цей крок, якщо хочу бути собою. І зрештою, я це зробила. Австралія – це місце, де я відчуваю, що можу бути собою. І я дуже рада мати честь бути частиною цієї прекрасної країни", – цитує Касаткіну Benrothenberg.
Що відомо про Касаткіну?
Вона народилася у Тольятті (Росія) 7 травня 1997 року. У 2014 році Касаткіна виграла Відкритий чемпіонат Франції серед юніорів, а також має одну перемогу на турнірах WTA у парному розряді.
В одиночному розряді першу премогу спортсменка здобула у 2017 році. Вона тріумфувала на Charleston Open у Сполучених Штатах Америки.
Касаткіна є відкритою лесбійкою та перебуває у стосунках з естонською фігуристкою Наталією Забіяко.
Раніше українська тенісистка Марта Костюк розповідала про стосунки з Касаткіною.