Російська тенісистка офіційно змінила громадянство: яку країну представлятиме спортсменка

З 2022 року російським спортсменам заборонено виступати на міжнародних турнірах. Однак не усі атлети бажають представляти ворожу країну навіть у "нейтральному статусі".

Відома тенісистка Дар'я Касаткіна вирішила відмовитися від російського минулога та отримала громадянство іншої країни. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.

Яке громадянство отримала Касаткіна?

Касаткігна у своєму інстаграмі повідомила, що тепер вона офіційно громадянка Австралії. Дар'я не приховує радість від отримання нового паспорта, наголосивши, що тепер вона "вільна".

Офіційно австралійка. Щаслива, вдячна і вільна,

– написала тенісистка.

Що говорила Касаткіна про війну Росії проти України?

Відзначимо, що Касаткіна неодноразово висловлювалася проти війни в Україні, яку спричинила Росія. Ба більше, вона першою із топ-рейтингу WTA, хто загорив про жахливі дії ворожої країни.

В інтерв'ю The Times у 2023 році Дар'я засудила російську агресію. Також вона зазначила, що події в України сильно вплинули на її кар'єру.

"Це було важко, але, якщо чесно, я була просто вдячна, що ми могли грати на решті турнірів у WTA. Це важко, тому що ти відчуваєш, що тебе карають за те, чого я не робила, і за ті дії моєї країни, з якими особисто я не погоджуюся, але винятків вони не роблять", – висловилася тенісистка.

Відзначимо, що про рішення спортсменки змінити громадянство стало відомо ще у квітні 2025 року.

"Чесно кажучи, з огляду на все, що відбувається в моїй попередній країні, у мене не було особливого вибору. Як відкрита лесбійка, я повинна була зробити цей крок, якщо хочу бути собою. І зрештою, я це зробила. Австралія – це місце, де я відчуваю, що можу бути собою. І я дуже рада мати честь бути частиною цієї прекрасної країни", – цитує Касаткіну Benrothenberg.

Що відомо про Касаткіну?