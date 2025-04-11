Українська плавчиня виборола "срібло" на Кубку світу, випередивши "нейтральну" суперницю
- Дар'я Мошинська з Харкова виборола срібні медалі на етапі Кубка світу з артистичного плавання, поступившись лише німкені Кларі Блеєр.
- Це перша медаль для України на Кубку світу за два роки.
Сезон Кубка світу з артистичного плавання розпочався у єгипетському Сомабеї. Україна вже здобула першу медаль на континентальних змаганнях.
17-річна плавчиня Дар'я Мошинська з Харківської виборола срібні медалі на етапі Кубка світу. Українська спортсменка поступилась лише представниці Німеччини, повідомляє 24 канал.
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Чудовий виступ
Українка Дар'я Мошинська посіла друге місце на змаганнях з артистичного плавання. Першу сходинку зайняла німкеня Кларі Блеєр, яка є п'ятиразовою призерці Кубка світу.
У змаганнях Мошинська випередила "нейтральну" Васіліну Хандошку. Розрив між Дар'єю та білоруською спортсменкою становив майже 1,8 бала.
Результати Кубка світу з артистичного плавання, соло:
- 1. Клара Блеєр – 238.2966
- 2. Дар'я Мошинська – 234.366
- 3. Васіліна Хандошка – 232.5733
Цікаво, що срібна медаль Дар'ї Мошинської стала першою за два роки для України на Кубку світу. 17-річна плавчиня дебютувала у даній програмі.