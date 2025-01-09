Снігур кваліфікувалась в основну сітку Australian Open 2025

В ніч з 8 на 9 січня відбувся фінальний матч кваліфікації на Australian Open 2025. Українська тенісистка Дар'я Снігур зустрічалась з Ребекою Масаровою.

Дар'я Снігур – Ребека Масарова 7:5, 6:2

Протистояння тривало 1 годину 24 хвилини. Представниця України здолала швейцарську тенісистку у двох сетах – 7:5, 6:2, повідомляє 24 канал.

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Як Снігур перемогла Масарову

Дар'я Снігур за весь поєдинок не зробила жодної подачі навиліт, а також припустилася трьох подвійних помилок. Українка змогла реалізувати 4 з 7 брейкпойнтів.

Також Снігур змогла відіграти одразу 7 з 8 брейків у своєї опонентки. У підсумку Дар'я вдруге поспіль вийшла в основну сітку Australian Open.

До слова. Основна сітка Australian Open 2025 відбуватиметься з 12 до 26 січня на кортах в австралійському Мельбурні.

Зазначимо, що окрім Дар'ї Снігур на турнірі зіграють також інші українські тенісистки. Серед них Марта Костюк, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.