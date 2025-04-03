Вигравав АПЛ з МанЮнайтед: "червоні дияволи" планують повернути легенду клубу

Манчестер Юнайтед у пошуках нового голкіпера. Керівництво "червоних дияволів" планує замінити Андре Онану, який припускається чималої кількості помилок та демонструє ненадійну гру.

Манкуніанці розглядають декілька варіантів на позицію воротаря. У Манчестер може повернутись легенда клубу, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.

Читайте також Масштабна перебудова: влітку Манчестер Юнайтед може попрощатися з десятьма футболістами

Хто зацікавив Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед розглядає повернення Давіда Де Хеа. "Червоні дияволи" визнають, що його відхід з клубу був помилкою та вважають, що іспанський голкіпер може допомогти команді.

Зазначимо, що Де Хеа перейшов у Фіорентину у 2024 році. Іспанський голкіпер перед цим провів рік без футболу, підписавши згодом контракт з "фіалками" на правах вільного агента.

До слова. Давід Де Хеа грав у складі Манчестер Юнайтед з 2011 по 2023 роки. З "червоними дияволами" іспанець виграв АПЛ, тричі здобув Суперкубок Англії, тріумфував у Кубку Англії, двічі завоював Кубок ліги та переміг у Лізі Європи.

Нагадаємо, що контракт Де Хеа з "фіалками" діє до літа 2025 року. У поточній кампанії іспанський голкіпер зіграв у 30 матчах, пропустивши 32 голи та 10 кліншитів.