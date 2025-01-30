Даяна Ястремська – Антонія Ружич 2:0 (7:5, 6:1)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало трішки більше, ніж півтори години та закінчилося впевненою перемогою українки, повідомляє 24 Канал.

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Перший сет розпочався з брейку представниці Хорватії. Вона мала перевагу 4:2 та потрійний брейк-поінт, проте не змогла жоден з них реалізувати.

Після цього одеситка перехопила ініціативу та зробила яскравий камбек. Ястремська захистила всі свої подачі, а сама записала в актив два брейки – 7:5.

На початку другої партії суперниці обмінялися брейками. Проте надалі інтриги в поєдинку не було, адже Даяна віддала всього три розіграші до кінця гри та яскраво закрила матч із рахунком 6:1.

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Трішки статистики. Даяна Ястремська зробила три ейси при семи подвійних помилках, реалізувала 5 із 12 брейк-поінтів і виграла 8 з 10 геймів на своїй подачі. Баланс очок – 76:55 на користь українки.

Зазначимо, що в наступному колі суперницею Даяни Ястремської стане екстретя ракетка світу Марія Саккарі. Гра відбудеться 31 січня.