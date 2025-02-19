Даяна Ястремська – Іга Швьонтек 0:2 (5:7, 0:6)

Це було друге очне протистояння між тенісистками. В ньому польська тенісистка змогла взяти реванш за поразку у 2019 році та відновила паритет в історії зустрічей, повідомляє 24 Канал.

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Стартові п'ять геймів суперниці вигравали на своїх подачах, після чого відбулася серія з чотирьох поспіль брейків. За рахунку 4:5 Даяна змогла відіграти два сетболи й нарешті наздогнала свою зіркову суперницю.

На жаль, вийти вперед після цього уродженці Одеси не вдалося. Вона виграла лише один розіграш у двох наступних геймах, у підсумку – 5:7.

У другій партії інтриги вже не було. Українка після трьох геймів брала медичний тайм-аут через проблеми з плечем. Пошкодження не дозволяло демонструвати свій максимум, Ястремська, хоч і дограла матч до кінця, але програла "всуху" – 0:6.

Статистика. Матч тривав трішки більше, ніж півтори години. За цей час Даяна Ястремська зробила один ейс при двох подвійних помилках, реалізувала два з трьох брейк-поінтів і виграла 3 з 9 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 41:67.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Іга Швьонтек зіграє проти переможниці пари Мірра Андрєєва – Пейтон Стернс.