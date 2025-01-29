Ястремська з перемоги над третьою ракеткою Італії стартувала на турнірі в Лінці: відеоогляд гри

У вівторок, 28 січня, відбулися матчі 1/16 фіналу турніру серії WTA 500 в Лінці. Закривав програму ігрового дня поєдинок між Даяною Ястремською та Лучією Бронцетті.

Даяна Ястремська – Лучія Бронцетті 2:0 (7:6, 7:5)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало трішки більше, ніж дві години та закінчилося непростою перемогою українки, повідомляє 24 Канал.

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Даяна в середині першого сету зробила брейк і відірвалася від суперниці. Проте маючи перевагу з рахунком 5:3 уродженка Одеси не змогла подати на партію, втративши два сетболи. Врешті-решт усе вирішувалося на тай-брейку, який Ястремська виграла в шаленій боротьбі – 8:6.

У другому сеті суперниці зі старту обмінялися брейками, після чого успішно захищали свої подачі. За рахунку 4:5 італійка мала сетбол на прийомі, але не реалізувала його. Вже в наступному геймі Даяна зробила брейк і закрила матч на своїй подачі – 7:5.

Дивіться відеоогляд матчу Ястремська – Бронцетті

Трішки статистики. Даяна Ястремська зробила п'ять ейсів при семи подвійних помилках, реалізувала кожен із трьох та захистила 6 із 8 брейк-поінтів. На своїй подачі українка виграла 10 з 12 геймів.

Зазначимо, що в наступному колі суперницею Даяни Ястремської стане представниця Хорватії Антонія Ружич. Вона в 1/16 фіналу здолала Маяр Шериф.

Нагадаємо, що також з 1/8 фіналу турніру в Лінці буде стартувати ще одна українка. Еліна Світоліна зіграє з переможницею пари Сінья Краус – Анна Блінкова.