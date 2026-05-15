ЧС-2026 з хокею: де дивитися, розклад і результати матчів
- Чемпіонат світу з хокею 2026 року відбудеться у Швейцарії з 15 по 31 травня, де 16 команд змагатимуться у Цюриху та Фрібургу.
- Трансляції матчів в Україні здійснюватиме "Суспільне Спорт", яке покаже 27 матчів групової стадії та п’ять ігор плей-оф.
З 15 по 31 травня найсильніші хокейні збірні світу розігрують титул чемпіона світу в елітному дивізіоні. Попри відсутність України, подивитись турнірні баталії можна й у нашій державі.
У п’ятницю, 15 травня, у Швейцарії стартує чемпіонат світу з хокею на льоду. Протягом більш ніж двох тижнів 16 команд змагатимуться у містах Цюрих та Фрібург. Де і коли дивитись турнір розібрався 24 Канал.
Хто бере участь у турнірі?
Нещодавно збірна України повернулась до еліти світового хокею. Проте, камбек наших спортсменів відбудеться за рік, а чемпіонат світу-2026 буде завершальним у 20-річному циклі без "синьо-жовтих".
За інформацією офіційного сайту IIHF, усі учасники поділені на дві групи по вісім команд.
- Група А: США, Швейцарія, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Латвія, Австрія, Угорщина.
- Група В: Канада, Чехія, Словаччина, Словенія, Італія, Данія, Норвегія та Швеція.
До стадії 1/4 фіналу вийдуть по чотири кращі команди, а далі турнір піде за олімпійською системою на вибування.
Де дивитись хокейний ЧС-2026 в Україні?
Офіційним транслятором у нашій державі є "Суспільне Спорт", офіційний сайт якого повідомив, що покаже 27 матчів групової стадії, а також п'ять ігор плей-оф. Окрім платформи, трансляції відбуватимуться на телеканалі "Суспільне Спорт", регіональних каналах.
Який розклад трансляцій?
Наразі відомо про розклад трансляцій у перші ігрові дні. Певні поєдинки будуть доступні на порталі українського мовника, а інші – на його телеканалах.
15 травня
- 17:20. Фінляндія – Німеччина (наживо на "Суспільне Спорт" та регіональних каналах);
- 21:20. США – Швейцарія (наживо на "Суспільне Спорт" та регіональних каналах);
16 травня
- 17:20. Італія – Канада (наживо на сайті "Суспільне Спорт");
- 21:20. Словенія – Чехія (наживо на сайті "Суспільне Спорт");
17 травня
- 17:20. Австрія – Угорщина (наживо на сайті "Суспільне Спорт");
- 21:20. Німеччина – Латвія (наживо на сайті "Суспільне Спорт").