Укр Рус
Sport News 24 Футбол Зірковий голкіпер ПСЖ визначився з клубом, де хоче продовжити кар'єру
9 серпня, 10:25
1

Зірковий голкіпер ПСЖ визначився з клубом, де хоче продовжити кар'єру

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Джанлуїджі Доннарумма вирішив покинути ПСЖ і зацікавлений у переході до Манчестер Юнайтед, незважаючи на відсутність команди в Лізі чемпіонів.
  • ПСЖ вже погодив трансфер Люки Шевальє, а Доннарумма відмовився підписувати новий контракт з парижанами.
  • У Манчестер Юнайтед є інтерес до Доннарумми, проте угода може бути складною для реалізації.

Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма ухвалв рішення покинути ПСЖ. Він вже визначився з клубом, у якому б хотів продовжити кар'єру.

Джанлуїджі Доннарумма обрав собі новий клуб. Вибір італійського голкіпера може сильно шокувати вболівальників, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Читайте також Легендарний Фергюсон назвав тренера, який був орієнтиром для нього

Куди хоче перейти Доннарумма?

Воротар ПСЖ та національної збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма зацікавлений у переході до Манчестер Юнайтед. За інформацією джерела, 26-річний італієць прагне опинитися на "Олд Траффорд" через престиж клубу, попри відсутність команди у наступному розіграші Ліги чемпіонів і невдалий сезон в АПЛ, що став найгіршим у сучасній історії команди.

Цього літа Доннарумма може залишити Париж. Він відмовився підписувати новий контракт, а парижани вже погодили трансфер французького голкіпера Люки Шевальє. 

Водночас у клубі з Манчестера не приховують інтересу до італійця. Хоча зараз угода видається складною.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Доннарумма потрапив у список номінантів на "Золотий м'яч-2025".