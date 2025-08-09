Зірковий голкіпер ПСЖ визначився з клубом, де хоче продовжити кар'єру
- Джанлуїджі Доннарумма вирішив покинути ПСЖ і зацікавлений у переході до Манчестер Юнайтед, незважаючи на відсутність команди в Лізі чемпіонів.
- ПСЖ вже погодив трансфер Люки Шевальє, а Доннарумма відмовився підписувати новий контракт з парижанами.
- У Манчестер Юнайтед є інтерес до Доннарумми, проте угода може бути складною для реалізації.
Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма ухвалв рішення покинути ПСЖ. Він вже визначився з клубом, у якому б хотів продовжити кар'єру.
Джанлуїджі Доннарумма обрав собі новий клуб. Вибір італійського голкіпера може сильно шокувати вболівальників, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.
Куди хоче перейти Доннарумма?
Воротар ПСЖ та національної збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма зацікавлений у переході до Манчестер Юнайтед. За інформацією джерела, 26-річний італієць прагне опинитися на "Олд Траффорд" через престиж клубу, попри відсутність команди у наступному розіграші Ліги чемпіонів і невдалий сезон в АПЛ, що став найгіршим у сучасній історії команди.
Цього літа Доннарумма може залишити Париж. Він відмовився підписувати новий контракт, а парижани вже погодили трансфер французького голкіпера Люки Шевальє.
Водночас у клубі з Манчестера не приховують інтересу до італійця. Хоча зараз угода видається складною.
Нагадаємо, що Джанлуїджі Доннарумма потрапив у список номінантів на "Золотий м'яч-2025".