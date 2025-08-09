Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма ухвалв рішення покинути ПСЖ. Він вже визначився з клубом, у якому б хотів продовжити кар'єру.

Джанлуїджі Доннарумма обрав собі новий клуб. Вибір італійського голкіпера може сильно шокувати вболівальників, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Куди хоче перейти Доннарумма?

Воротар ПСЖ та національної збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма зацікавлений у переході до Манчестер Юнайтед. За інформацією джерела, 26-річний італієць прагне опинитися на "Олд Траффорд" через престиж клубу, попри відсутність команди у наступному розіграші Ліги чемпіонів і невдалий сезон в АПЛ, що став найгіршим у сучасній історії команди.

Цього літа Доннарумма може залишити Париж. Він відмовився підписувати новий контракт, а парижани вже погодили трансфер французького голкіпера Люки Шевальє.

Водночас у клубі з Манчестера не приховують інтересу до італійця. Хоча зараз угода видається складною.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Доннарумма потрапив у список номінантів на "Золотий м'яч-2025".