Вкладемо власні гроші в газон, – Суркіс розповів, де гратиме Динамо у єврокубках

Київське Динамо в сезоні-2024/2025 дуже страждало через логістику, граючи домашні поєдинки Ліги Європи в німецькому Гамбурзі. В наступній кампанії "біло-сині" не збираються повторювати цю помилку.

Президент клубу Ігор Суркіс розповів, що команда буде виступати ближче до України. Він планує проводити умовно домашні матчі єврокубків наступного сезону в Польщі, повідомляє 24 Канал із посиланням на ТаТоТаке.

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Логічний вибір

Ігор Михайлович розповів, що пріоритетним варіантом є Люблін. Український клуб збирається навіть вкласти власні кошти в покращення газону на місцевому стадіоні:

"На 90% ми визначилися. Будемо грати в Польщі, найімовірніше це буде Люблін. Там ми грали кваліфікацію минулого турніру. Може, і Варшава. Багато чого залежатиме від того, які польські команди потраплять до єврокубків. Тут дуже складне рішення. Але ми дуже втомилися від наших маршрутів. У мене є велика надія, що війна може закінчиться, та ми гратимемо вдома.

У Любліні дуже гарний стадіон, інших варіантів я не бачу. Ми домовилися, що на цій арені вкладемо власні гроші в газон, щоб він був кращим. Є один факт, який мене турбує. Якщо ми потрапимо на груповий етап Ліги чемпіонів, то матчі доведеться грати взимку. А там погода буде приблизно така сама, як і в Україні".

Довідка. В нинішньому сезоні Динамо в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів дійшло до раунду плейоф, де "біло-сині" поступилися Зальцбургу. У груповому етапі Ліги Європи кияни посіли 34 місце.

Нагадаємо, що наразі Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість очок за п’ять турів до кінця чемпіонату. Чемпіон України стартуватиме у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.