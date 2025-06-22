Легенда тренерського цеху України Мирон Маркевич успішно працював у Карпатах, Металісті та Дніпрі. 24 Канал підготував матеріал про кар'єру відомого фахівця та з'ясував, чим займається після відходу зі своєї останньої команди.

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Продовжив справу батька

Мирон Маркевич через травму не зміг стати відомим футболістом. Першим тренером був його батько – Богдан Маркевич, який у рідних Винниках виховав цілу плеяду гравців для львівських Карпат.

У віці 19 років Мирона Маркевича зарахували до основного складу "левів", які щойно виграли Кубок СРСР та вийшли до Вищої ліги. Проте виграти конкуренцію йому не вдалося. Після кількох років виступів у дублі Карпат, Спартаку Ордженікідзе та колективах фізкультури Маркевич потрапив до луцького Торпедо. У 27 років Мирон Богданович через травму завершив ігрову кар'єру та перейшов на тренерську роботу.

Мирон Маркевич зі своїм батьком / фото з сайту Андрія Байцара

Після завершення навчання у Вищій школі тренерів працював у Поділлі, Волині, Кривбасі, Карпатах, запорізькому Металурзі, Металісті, Дніпрі. Був у Маркевича навіть нетривалий період роботи у Росії – у 2002 році український тренер очолював Анжи.

У 2010 році здійснилася мрія Маркевича – він очолив збірну України. Під його керівництвом "синьо-жовті" зіграли чотири товариські поєдинки, у яких здобули три перемоги та зіграли внічию з Нідерландами (1:1). Він став першим та єдиним тренером, який не зазнав жодної поразки. Через конфлікт з керівництвом УАФ він залишив команду, яку повинен був очолювати на домашньому Євро-2012.

Цікаво. Син Мирона Маркевича – Остап, теж став футбольним тренером та продовжив династію. Він доволі успішно тренував Агробізнес, Чорноморець та Маріуполь. Останнім клубом Маркевича-молодшого була польська Радуня.

Мирон Маркевич зі своїми синами – Остапом та Юрієм / фото з сайту АСЖУ

Тренерські досягнення Маркевича

Мирон Маркевич очолює реєстр тренерів УПЛ (раніше Вищій лізі – 24 Канал) за кількістю сезонів та проведених матчів. Фахівець у період з 1992 по 2016 рік на чолі шести клубів провів в елітному дивізіоні 23 сезони. Загальна кількість поєдинків – 622.

З Дніпром Мирон Богданович грав у фіналі Ліги Європи-2014/15 – це стало історичним досягненням українського футболу. Двічі здобував "бронзу" (2014/15, 2015/16) та двічі виходив у півфінал Кубка України (2014/15, 2015/16).

Мирон Богданович грав у фіналі Ліги Європи-2014/15 – це стало історичним досягненням українського футболу. Двічі здобував "бронзу" (2014/15, 2015/16) та двічі виходив у півфінал Кубка України (2014/15, 2015/16). Львівські Карпати під його керівництвом двічі грали у фіналі Кубка України (1992/93, 1998/99) та здобули історичну "бронзу" сезону-1997/98.

під його керівництвом двічі грали у фіналі Кубка України (1992/93, 1998/99) та здобули історичну "бронзу" сезону-1997/98. Найвищі досягнення харківського Металіста теж пов'язані з прізвищем Маркевича. Під час його роботи команда здобувала "срібло" (2012/13), шість разів "бронзу" (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12) та грала у чвертьфіналі Ліги Європи.

Маркевич з гравцями Дніпра перед фіналом Ліги Європи / фото Getty Images

Повернення в рідні Карпати

Після тривалої тренерської паузи Мирон Маркевич у 2023 році очолив відроджені Карпати. Перед наставником стояло завдання повернути "левів" в УПЛ. Досвідчений фахівець виконав поставлене завдання, але не зміг здобути золоті медалі першості, завершивши чемпіонат на другому місці.

Влітку 2024 року досвідчений тренер просив власників клубу підсилити команду, щоб одразу боротися за медалі та місце в єврокубках. Проте у цьому питанні його погляди розійшлися зі стратегією клубу, яка була розрахована на поступальний рух. Тож перед самим початком сезону-2024/25 Маркевич вирішив залишити команду за згодою сторін з керівництвом.

Мирон Маркевич на чолі Карпат / фото ФК Карпат

Чим займається Мирон Маркевич

Наразі Мирон Богданович не очолює жодну команду та не обіймає посад в УАФ. Він проживає у рідних Винниках у батьківській хаті. Більшість часу він приділяє родині та власному здоров'ю.

Проте Маркевич не відійшов від футбольних справ. Він залишається активним у медійному середовищі: дає інтерв'ю, коментує важливі події у вітчизняному футболі та ділиться своїм досвідом.

Маркевич активно допомагає українським військовим. Часто відвідую улюблений Харків, який сильно потерпає від російських атак.

Мирон Богданович не проти очолити амбітний проєкт та попрацювати у вітчизняному футболі. Проте наразі переважна більшість клубів УПЛ віддають перевагу молодшим фахівцям.

Мирон Маркевич у матчі за ветеранську збірну / фото Getty Images

74-річний Маркевич за нагоди грає за ветеранську збірну України. Звичайно, Мирон Богданович не може здивувати швидкістю, проте завдяки футбольному інтелекту та ювелірним передачам його гра викликає захоплення у вболівальників.

Тож є сподівання, що Мирон Маркевич ще не сказав останнього слова у тренерській діяльності та повернеться до улюбленої справи.