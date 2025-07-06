Відмовилася від зміни громадянства та втретє вийшла заміж: де зараз легендарна Підгрушна

Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна наразі лишається однією з найтитулованіших спортсменок в історії України. Біатлоністка вже не виступає на Кубку світу, однак офіційно досі не завершувала кар'єру.

Спортсменка доволі активно веде соціальні мережі і показує своє життя. Наразі Олена Підгрушна бере участь у різних цікавих ініціативах, зокрема спрямованихна розвиток спорту, пише 24 канал.

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Досягнення Підгрушної у спорті

Олена Підгрушна є однією з найуспішніших біатлоністок України.. Її найвизначніше досягнення – золота медаль Олімпійських ігор у Сочі 2014 року в естафеті, яку вона виборола разом з Вітою та Валентиною Семеренками і Юлією Джимою. Ця перемога стала історичною для всього українського біатлону, оскільки була здобута після подій на Майдані. Під час церемонії нагородження дівчата вигукували "За Майдан!".

На чемпіонатах світу Підгрушна здобула шість медалей: срібну в естафеті 2011 року в Ханти-Мансійську, а також п’ять бронзових – три в Нове-Мєсто 2013 року, одну в Контіолахті 2015 року та ще одну в Гогфільцені 2017 року, також у складі естафетної четвірки.

У Кубку світу вона неодноразово підіймалась на подіум, зокрема перемогла у спринті на етапі в Голменколлені у березні 2013 року. Найкращий її результат у загальному заліку було сьоме місце у сезоні-2012/2013. Загалом вона брала участь у численних естафетах, де була фінішеркою і неодноразово допомагала команді здобувати місця в трійці найсильніших.

За свої заслуги Олена Підгрушна була нагороджена орденами, а також отримала звання Заслуженого майстра спорту України.



Підгрушна на Кубку світу / Фото Getty images

Відмовилася від зміни громадянства

Нещодавно спортсменка відверто розповіла мала пропозицію від представників Чехії щодо зміни громадянства, але на такий крок не пішла. Підгрушна пояснила таке рішення тим, що любить Україну.

Друзі та знайомі спортсменки також говорили їй, що варто змінити громадянство, однак біатлоністка захотіла лишитися в Україні.

Я завжди повторювала фразу: "Добре там, де нас немає". Я в Україні виросла, у мене наш місцевий рідний менталітет,

– сказала Олена Підгрушна.

Виступи на Кубку світу

Востаннє Олена Підгрушна повноцінно виступала на етапі Кубка світу у березні 2023 році. Після цього вона стикалася з численними проблемами зі здоров'ям і наразі продовжує відновлюватися після травми коліна.

Офіційно вона не завершувала спортивну кар'єру, однак неодноразово говорила про те, що роздумує над цим рішенням. Вона вважає, що молоді біатлоністки вже мають приходити їй на заміну і демонструвати аналогічні результати на міжнародних змаганнях. Сама Підгрушна бачить себе надалі у тренерській діяльності.

Наразі Олена є чинною військовослужбовицею.



Підгрушна на змаганнях / Фото з інстаграму Підгрушної

Особисте життя

У січні 2025 року Олена Підгрушна розлучилася зі своїм чоловіком Іваном Білосюком, з яким одружилася у 2021 році.

На початку травня українська біатлоністка вже втретє вийшла заміж. Її чоловіком став військовослужбовець на ім'я Ростислав. Весілля відбулося 3 травня у селищі Ворохта Івано-Франківської області.



Підгрушна втретє вийшла заміж / Фото з інстаграму

До 2016 року вона також була заміжня за колишнім народним депутатом Олексієм Кайдою.