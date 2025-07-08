Де зараз Яна Клочкова: що відомо про "золоту рибку", яка зрадила Україну

Яна Клочкова є найтитулованішою українською плавчинею. Свого часу "золота рибка" та багаторазова олімпійська чемпіонка перетворилась з обличчя вітчизняного спорту на зрадницю рідної країни.

Яна Клочкова не з'являється у публічній площині після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Титулована зрадниця жодного разу не висловилась щодо злочинів ворожої країни проти її земляків та Батьківщини, повідомляє 24 канал.

Читайте також Тимощук зробив цинічну заяву під час обстрілів України: де зараз колишній капітан збірної

Де перебуває Клочкова

Відомо, що Яна Клочкова після початку повномасштабного вторгнення разом з сином вирішила повернутись до Сімферополя тимчасово окупованому Криму. Колишня плавчиня проживає зі своїми батьками.

Титулована спортсменка зникла з поля зору, закривши профіль у соціальній мережі інстаграм. Проте олімпійська чемпіонка активно займається веденням сторінок у російських "Вконтакті" та "Однокласниках".

Клочкова закрила профіль в інстаграмі / Скриншот з інстаграму плавчині

Про життя Яни Клочкової та її сина Олександра мало що відомо. Проте подруги або ж знайомі зрадниці України активно коментують її публікації у російських соцмережах.

Однією з коментаторів є Євдокія Шереметьєва. Вона відома тим, що підтримує російську окупаційну армію, зокрема, забезпечує її гуманітарною допомогою.

Шереметьєва прокоментувала допис Клочкової / Скриншот з фейсбуку плавчині

Нагадаємо, що Яна Клочкова принесла чимало нагород для України, які завоювала на різних змаганнях. До початку повномасштабного вторгнення плавчиня часто з'являлась на різних публічних заходах, телевізійних шоу.

Клочкова постійно брала участь у різноманітних рекламних зйомках. А також зрадниця України знімалася у кліпі співачки Ірини Білик.

Чим відома плавчиня

Яна Клочкова здобула чотири золоті медалі на Олімпійських ігор, ставши першою та єдиною спортсменкою з України, якій підкорилось подібне досягнення. За свою кар'єру зрадниця встановила 50 рекордів.

Клочкова за час своїх виступів завоювала 14 медалей чемпіонатів світу, 28 нагород європейських першостей. У січні 2008 року спортсменка оголосила про завершення кар'єри.

Зрадниця Яна Клочкова у 2010 році зайняла посаду очільника київського відділення олімпійського комітету України. Плавчиня працювала протягом 12 місяців.

До слова. У 2006 році Яна Клочкова вже працювала на державні посаді. Плавчиня була депутатом Харківської Міської ради.

Раніше ми розповідали, де зараз знаходиться Мирон Маркевич, який став одним з найкращих тренерів в історії України. Востаннє легендарний спеціаліст працював у львівських Карпатах.