Буковина зіграє з Динамо не на домашньому стадіоні

Буковина прийматиме Динамо не на домашньому стадіоні. Гра півфіналу Кубка України відбудеться у Львові.

За результатом чвертьфіналів Кубка України визначилися пари на півфінал. Одним з матчів буде Буковина – Динамо.

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Де відбудеться домашній матч Буковини

Директор Буковини Ігор Наболотний повідомив, що матч відбудеться у Львові, пише 24 канал з посиланням на "Український футбол".

Так, це правда. Гратимемо у Львові, найпевніше, на стадіоні "Україна". Офіційно поки це не погоджено, тривають перемовини, потрібно узгодити ще певні нюанси,

– сказав директор Буковини.

Він також розповів, чому команда не зможе зіграти вдома у Чернівцях.

"Відповідно до регламенту проведення Кубка України, є певні вимоги щодо категорії стадіону, починаючи з матчів 1/4 фіналу – арена має мати категорію не нижче як третю або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати матчі УПЛ. Стадіон "Буковина" не є таким", – додав Ігор Наболотний.

Відзначимо, що матчі півфіналів Кубка України з футболу відбудуться 23 квітня.