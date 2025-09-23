Закінчилась 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча-2025". У паризькому театрі Шатле визначився новий володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди, яким став вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

Усман Дембеле випередив у голосуванні Ламіна Ямаля з Барселони та свого одноклубника по ПСЖ Вітінью. Вінгер паризького клубу став шостим в історії французьким гравцем, який виграв "Золотий м'яч", повідомляє 24 Канал.

Як футбольний світ реагує на "Золотий м'яч" Дембеле?

Промова переможця розлучила не лише його, а й присутніх у залі театру Шатле. На сцену навіть покликали підійнятись маму Усмана.

У фейсбуку тріумфатор виклав доволі емоційний пост.

Цей "Золотий м’яч" – це не просто трофей, це символ виживання. Кожен шрам, кожен удар долі, кожна безсонна ніч привели мене сюди. Це золото сяє яскраво, але мій шлях до цього був побудований у темряві. Для тих, хто вірив у мене, коли світ відвернувся – це для вас. А тим, хто сумнівався… Дякую, ви зробили мене сильнішим,

– написав Дембеле.

Поки Ямаль був незадоволений результатом, а Дембеле лікував від перемоги, у соціальних мережах неслись обговорення. Цікаво, що багато футбольних фанів не стали вітати Усмана. Натомість почали жалітись на несправедливість голосування. Уболівальники розділились на декілька таборів – раді перемозі Дембеле, розчаровані поразками Ямаля, Рафіньї та Салаха.



Невдоволення фаната щодо місця Рафіньї у голосуванні за "Золотий м'яч" / Скриншот із соцмережі Х

Деякі з них викладали усі досягнення цього тріо у сезоні-2024/2025, не розуміючи, чому Усман випередив усіх трьох.

Ми всі знаємо, що Ямаль заслуговує на перемогу більше, ніж Дембеле. Пропоную написати петицію про скасування цієї сфальсифікованої нагороди,

– запропонував один із уболівальників.

Від Роналду, Мессі до цього. Футбол зазнав регресу,

– написав один із користувачів соцмережі Х.

Однак таких, хто привітав Усмана було значно більше:

"Дембеле – це футбольний Лазар. Похований критиками, забутий своїми ж, але він повернувся, щоб сяяти. Його шлях нагадує нам, що травми не вбивають долю тих, хто не відмовляється від мрії. Іноді потрібно зникнути, щоб повернутися величнішим";

"Виграш Дембеле створює враження, що чесний футбол нарешті повертається. Чистий талант, жодного піару. Гідність нагороди повернулася";

"Егоїстичний Ямаль привів майже усю свою родину, аби ті побачили його поразку";

"Найкращий футболіст у світі";

"Абсолютно правильний вибір. Неймовірний гравець, і цілком заслужений";

"Я прожив достатньо довго, щоб побачити, як Дембеле виграє "Золотий м'яч", випередивши Мбаппе, Вінісіуса, Беллінгема, Голанда";

"Не можу повірити, що люди думали, що маленький хлопець з тіктоку отримає таку престижну нагороду замість такого чудового гравця, як Дембеле";

"Слава Богу цього разу вони проголосували правильно. Вітаю Дембеле".

Відзначимо, окрім звичайних фанів футболу Усман отримав привітання від рекордсмена за кількістю "Золотих м'ячів" Ліонеля Мессі. В аргентинця їх аж вісім. Форвард Інтер Маямі залишив коментар із привітанням в інстаграмі Дембеле.

Великий Ус, вітаю, я дуже радий за тебе! Ти на це заслуговуєш,

– написав Ліонель.



Дембеле із Мессі / Фото з інстаграму Усмана

Також у соціальних мережах з'явилось чимало світлин із Дембеле та Ямалем. Деякі із них мають жартівливий характер.

Меми після перемоги Дембеле у голосуванні за "Золотий м'яч" / Фото з соціальних мереж