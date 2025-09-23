Саме між Ламіном Ямалем та Усманом Дембеле обирали тріумфатора. Вінгер паризького ПСЖ став шостим футболістом із Франції, який вигравав "Золотий м'яч", інформує 24 Канал.

Нечистокровний француз, який приніс нагороду?

Усман Дембеле – французький футболіст малійського походження. Його мама наполовину сенегалка, а батько родом із Малі. Однак усе життя Дембеле асоціював себе з Францією, де й розпочав свою футбольну кар'єру.

Володар "Золотого м'яча-2025" є вихованцем французького Ренна. Спершу Усман виступав на молодіжному рівні, а лише у 2015-му почав підпускатись до основної команди.

Рік у Дортмунді, який став трампліном для Дембеле?

У своєму дебютному сезоні-2015/2016 відіграв у футболці Ренна 29 матчів, у яких відзначився 12 голами та 5 асистами. Зі старту Усман добре зарекомендував себе у Ренні та привернув увагу топ-скаутів світу. Окрім результативності нікому тоді ще невідомий француз виділявся технікою та фізичними даними.



Дембеле у Боруссії Дортмунд / Фото Getty Images

Влітку 2016-го Дембеле переїхав із Ренна у дортмундську Боруссію. "Джмелі" виклали за француза 35 мільйонів євро. Така висока ціна за молодого гравця дещо не виправдала надій уболівальників. За "жовто-чорних" Дембеле провів 50 ігор, у яких забив 10 м'ячів та віддав 21 результативну передачу.

У сезоні-2016/2017 Усман допоміг Боруссії стати переможцем Кубка Німеччини.

Як Боруссія розвела Барселону на космічні гроші?

У Дортмунді вінгер надовго не затримався. Вже через рік після свого приходу Дембеле підписав контракт із каталонською Барселоною. Такий трансфер видався доволі нелогічним зі сторони "блаугранас". Барса виклала за молодого атакувального півзахисника аж 105 мільйонів євро плюс бонуси. І це за 20-річного футболіста, який був далекий від рівня топового гравця.



Усман Дембеле у Барселоні / Фото Getty Images

Усману випала важлива місія – замінити Неймара! У Каталонії француз провів 6 років. З усіх проведених сезонів Дембеле може занести собі в актив хіба що 2018/2019, коли вінгер відзначився 14 голами та 7 асистами у 42-х іграх в усіх турнірах.

Француз так і не зміг стати "своїм" в Іспанії. Дембеле перебігла дорогу чорна кішка. Усман багато часу проводив у лазареті через травми та мало грав. Ця чорна смуга не могла зробити із Дембеле лідера Барселони. Попри це Усман провів за каталонців 185 поєдинків. Це найбільша кількість проведених матчів за одну команду у кар'єрі француза. У них Дембеле оформив 40 голів та 41 результативну передачу.

Як Дембеле не став "своїм" у Барселоні, але став лідером у ПСЖ?

У підсумку – Дембеле програв конкуренцію Рафіньї та поїхав з Іспанії. У серпні 2023-го Усман повернувся до Франції, де уклав контракт із паризьким ПСЖ. Барселоні вдалось виручити за "підбитого пілота" аж 50 мільйонів євро. Хоча це у 2,5 раза менше, аніж каталонці заплатили за нього Боруссії.

Ініціатором такого трансфер став головний тренер парижан Луїс Енріке. У ПСЖ вбачали у ньому одного з найкращих майбутніх гравців із Франції… І не прогадали!



Дембеле у ПСЖ / Фото Getty Images

Від моменту переходу чемпіон світу-2018 провів за паризький гранд 99 матчів, у яких запам'ятався 43 голами та 32 асистами. Усман не лише став лідером команди, а й перетворився у володаря "Золотого м'яча". У минулому сезоні-2024/2025 француз провів 53 гри за ПСЖ в усіх турнірах – 35 результативних ударів та 16 асистів.

Разом із парижами став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Франції, володарем Кубка та Суперкубка країни. Також став найкращим гравцем року у Лізі 1, який ще й до цього всього найбільше забив (21 гол).

Дембеле не женеться за славою та популярністю?

Усман Дембеле на відміну від Ламіна Ямаля не женеться за славою. Він спокійно робить свою роботу, не влаштовує скандальних вечірок та не поводить себе наче виграв 10 "Золотих м'ячів". Це можна помітити не лише на футбольному полі, а й у соціальних мережах.

До прикладу, на його сторінку в інстаграмі підписано понад 18 мільйонів користувачів. Натомість за Ямалем стежать майже 39 мільйонів підписників. Дембеле викладає суто футбольний контент, ділиться рекламним контентом та світлинами зі своєю родиною.

Водночас як 18-річний вінгер Барселони перетворюється у соцмережах із футболіста у танцівника. Ламін у своєму молодому віці вже встиг неодноразово зашкваритись через свої вечірки.

Як Дембеле зірвав вечірку Ямалю?

Джерело Stats du Foot повідомило, що Дембеле став першим гравцем за останні 30 років, який отримав "Золотий м’яч" із першої спроби.

В інстаграмі Усмана вже з'явився пост, який присвячений перемозі у церемонії.

Стільки радості, гордості та емоцій. Мрія, яка здійснилася. Дякую всім, хто завжди підтримував мене на цьому шляху,

– підписав фото Дембеле.

Цікаво, що Ямаль привіз на церемонію "Золотого м'яча-2025", але не усю родину. Ламін навіть попередньо орендував ресторан для вечірки, адже був упевнений у своїй перемозі. Але Дембеле зіпсував його грандіозні плани.