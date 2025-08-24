Зірки українського спорту відзначились чисельними привітаннями із Днем незалежності України. Вашій увазі – підбірка найцікавіших постів із соцмереж.

У цей день, 24 серпня, Україна святкує свій 34-ий День незалежності. Для кожного громадянина країни це свято є уособленням власної ідентичності, повідомляє 24 Канал.

До теми "Слава Україні": спортсменки налякали "нейтральних" суперниць патріотичним гаслом

Як вітали спортсмени?

Важливою частиною суспільного життя України є вітчизняний спорт. Чимало представників різних видів прославляли нашу Батьківщину на міжнародній арені.

Тож з нагоди Дня незалежності більшість із них зробили патріотичні пости у соцмережах з привітаннями для вболівальників. До прикладу, НОК України опублікувало щемливий пост із відомими спортсменами, які читають вірш Василя Симоненка "Я закоханий палко, без міри". Участь у ролику взяли:

Олександр Усик

Ольга Харлан

Лілія Подкопаєва

Олег Верняєв

Людмила Лузан

Олена Підгрушна

Вадим Гутцайт

Олексій Середа

Парвіз Насібов

Олександр Абраменко

Влада Харькова

Олена Коляденко

Привітання під вірш Василя Симоненка: дивитися відео

Донецький Шахтар зробив наступний пост: "Головне свято нашої держави ми четвертий рік поспіль зустрічаємо в запеклій боротьбі за свою свободу та незалежність. Багато поколінь українців протягом століть мріяли про вільну і самостійну державу, робили все, щоб забезпечити їй суверенітет".

Ось уже 11 років ми змушені відстоювати цей вибір у жорстокій війні і платимо за нього високу ціну. Ми захищаємо свій дім, свою землю, своє право бути українцями. Ми щодня доводимо світу, що свободу в нас не відняти. Сьогодні, як і щодня, наші думки з тими, хто сміливо боронить нашу країну, захищає українську землю від агресора. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях і в пам’яті поколінь,

– додав президент клубу Рінат Ахметов.

Не залишилось осторонь київське Динамо: "У цей особливий день футбольний клуб Динамо разом з усією країною схиляє голову перед тими, хто бореться за нашу свободу – на полі бою, у волонтерстві, у щоденній праці заради майбутнього. Наша сила – у єдності, у вірі та у синьо-жовтому прапорі, який майорить над Україною. Ми пишаємося бути частиною країни, яка щодня доводить, що незалежність – це найбільша цінність".

У важкі часи для нашої країни дуже важливою є залученість кожного українця у світі до нашої спільної ідеї. Важливим є відчуття своєї повної приналежності до великої української нації та відповідальність за її майбутнє. Сьогодні, у час багаторічної війни, ми довели, що здатні не просто вистояти. У найважчі часи для країни ми розвиваємось, запускаємо нові проєкти, реформуємо, закладаємо фундамент для майбутнього. Це і є незалежність – праця і розвиток, навіть у складних умовах,

– йдеться у привітання від голови УАФ Андрія Шевченка.

Що сказав Андрій Шевченко з нагоди Дня незалежності: дивитися відео

Відомий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк завітав у цей день на острів Зміїний. Він опублікував фото звідти та зробив наступний підпис: "Символ української стійкості та незламності! Легендарний острів Зміїний. Він тримається, як і вся Україна! З Днем Незалежності".



Жан Беленюк завітав на острів Зміїний / фото з інстаграму спортсмена

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась у сторіз красивим муралом на честь Дня незалежності. На ньому рука тримає прапор з гербом, а над ним – голуб миру.



Пост у сторіз від Еліни Світоліної / фото інстаграм тенісистки

Також зробили пости до свята і брати Клички. Володимир пише: "Сьогодні в Україні День Незалежності. Тож це ще й День Свободи та День демократії. Ця незалежність має ворога і це – російський імперіалізм. Наше майбутнє – євроінтеграція. Дякуємо всім нашим прихильникам! Хай живе вільна Україна! Слава Україні! Героям слава".

Сьогодні, в День Незалежності, українці продовжують боротьбу за свою волю, за державність своєї країни. Насамперед ми вітаємо захисників, які в кривавих боях відстоюють нашу свободу. Віддаємо шану Героям, які поклали своє життя за майбутнє української держави. Ми вистоїмо і зробимо Україну успішною, бо любимо свою країну. З Днем Незалежності, непохитні, сміливі й талановиті українці. Слава Україні та її Героям,

– йдеться у заяві мера Києва Віталія Кличка.

Львівські Карпати так привітали фанатів з Днем незалежності: "Цей день – нагадування про силу та єдність українців, про нашу гідність і незламність. Сьогодні наша Незалежність тримається на відвазі та силі українських військових, які боронять країну й наше майбутнє. Ми безмежно вдячні кожному захиснику та кожній захисниці за їхню відвагу, незламність і віру в перемогу".