Звезды украинского спорта отличились многочисленными поздравлениями с Днем независимости Украины. Вашему вниманию – подборка самых интересных постов из соцсетей.

В этот день, 24 августа, Украина празднует свой 34-ый День независимости. Для каждого гражданина страны этот праздник является олицетворением собственной идентичности, сообщает 24 Канал.

Как поздравляли спортсмены?

Важной частью общественной жизни Украины является отечественный спорт. Многие представители различных видов прославляли нашу Родину на международной арене.

Поэтому по случаю Дня независимости большинство из них сделали патриотические посты в соцсетях с поздравлениями для болельщиков. К примеру, НОК Украины опубликовало щемящий пост с известными спортсменами, которые читают стихотворение Василия Симоненко "Я влюблен горячо, без меры". Участие в ролике приняли:

Александр Усик

Ольга Харлан

Лилия Подкопаева

Олег Верняев

Людмила Лузан

Елена Пидгрушная

Вадим Гутцайт

Алексей Середа

Парвиз Насибов

Александр Абраменко

Влада Харькова

Елена Коляденко

Поздравление под стихотворение Василия Симоненко: смотреть видео

Донецкий Шахтер сделал следующий пост: "Главный праздник нашего государства мы четвертый год подряд встречаем в ожесточенной борьбе за свою свободу и независимость. Многие поколения украинцев на протяжении веков мечтали о свободном и самостоятельном государстве, делали все, чтобы обеспечить ему суверенитет".

Вот уже 11 лет мы вынуждены отстаивать этот выбор в жестокой войне и платим за него высокую цену. Мы защищаем свой дом, свою землю, свое право быть украинцами. Мы ежедневно доказываем миру, что свободу у нас не отнять. Сегодня, как и каждый день, наши мысли с теми, кто смело защищает нашу страну, защищает украинскую землю от агрессора. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в памяти поколений,

– добавил президент клуба Ринат Ахметов.

Не осталось в стороне киевское Динамо: "В этот особый день футбольный клуб Динамо вместе со всей страной склоняет голову перед теми, кто борется за нашу свободу – на поле боя, в волонтерстве, в ежедневном труде ради будущего. Наша сила – в единстве, в вере и в сине-желтом флаге, который развевается над Украиной. Мы гордимся быть частью страны, которая ежедневно доказывает, что независимость – это самая большая ценность".

В трудные времена для нашей страны очень важна вовлеченность каждого украинца в мире к нашей общей идее. Важным является ощущение своей полной принадлежности к великой украинской нации и ответственность за ее будущее. Сегодня, во время многолетней войны, мы доказали, что способны не просто выстоять. В самые тяжелые времена для страны мы развиваемся, запускаем новые проекты, реформируем, закладываем фундамент для будущего. Это и есть независимость – труд и развитие, даже в сложных условиях,

– говорится в поздравлении от председателя УАФ Андрея Шевченко.

Что сказал Андрей Шевченко в День независимости: смотреть видео

Известный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк посетил в этот день остров Змеиный. Он опубликовал фото оттуда и сделал следующую подпись: "Символ украинской стойкости и несокрушимости! Легендарный остров Змеиный. Он держится, как и вся Украина! С Днем Независимости".



Жан Беленюк посетил остров Змеиный / фото из инстаграма спортсмена

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась в сториз красивым муралом в честь Дня независимости. На нем рука держит флаг с гербом, а над ним – голубь мира.



Пост в сториз от Элины Свитолиной / фото инстаграм теннисистки

Также сделали посты к празднику и братья Кличко. Владимир пишет: "Сегодня в Украине День Независимости. Поэтому это еще и День Свободы и День демократии. Эта независимость имеет врага и это – российский империализм. Наше будущее – евроинтеграция. Спасибо всем нашим сторонникам! Да здравствует свободная Украина! Слава Украине! Героям слава".

Сегодня, в День Независимости, украинцы продолжают борьбу за свою волю, за государственность своей страны. Прежде всего мы поздравляем защитников, которые в кровавых боях отстаивают нашу свободу. Отдаем дань уважения Героям, которые положили свою жизнь за будущее украинского государства. Мы выстоим и сделаем Украину успешной, потому что любим свою страну. С Днем Независимости, непоколебимые, смелые и талантливые украинцы. Слава Украине и ее Героям,

– говорится в заявлении мэра Киева Виталия Кличко.

Львовские Карпаты так поздравили фанатов с Днем независимости: "Этот день – напоминание о силе и единстве украинцев, о нашем достоинстве и несокрушимости. Сегодня наша Независимость держится на отваге и силе украинских военных, которые защищают страну и наше будущее. Мы бесконечно благодарны каждому защитнику и каждой защитнице за их отвагу, несокрушимость и веру в победу".