У Латвії затримали ексгравця київського клубу: його підозрюють у підпалах на користь Росії
26 березня, 21:01
У Латвії затримали ексгравця київського клубу: його підозрюють у підпалах на користь Росії

Микола Брежицький
Основні тези
  • У Латвії затримали ексгравця київського хокейного клубу Деніса Берднікса за підозрою в підпалах на користь російських спецслужб.
  • Інциденти сталися в серпні 2025 року, а збитки від підпалів оцінюються у сотні тисяч євро, зловмисників координували ГРУ та ФСБ.

У Латвії затримали хокеїста, який виступав за київський клуб. Його підозрюють у причетності до підпалів інфраструктури на замовлення російських спецслужб.

Латвійські правоохоронці викрили двох чоловіків, які могли здійснювати диверсії на території країни. Серед затриманих – ексгравець хокейного клубу Київ Кепіталз Деніс Берднікс, пише lsm.lv.

Що відомо про інцидент?

За інформацією Служби державної безпеки Латвії, інциденти сталися у серпні 2025 року. Зловмисники підпалили чотири релейні шафи в районах, а також дизельний локомотив у Ризі. Загалом їм інкримінують п’ять епізодів злочинної діяльності.

Діяли за вказівками Росії

Обом фігурантам висунули обвинувачення у псуванні майна та наданні допомоги Росії, оскільки вони чітко усвідомлювали, що діють в інтересах РФ. Підозрюваних взято під варту.

Слідство вважає, що підпали координувалися російськими спецслужбами – ГРУ та ФСБ. Основною метою було не лише завдання матеріальних збитків і порушення роботи транспорту, а й створення пропагандистських матеріалів. Зокрема, відео підпалів подавалися як такі, що нібито відбулися на території України.

Збитки від підпалів оцінюються у сотні тисяч євро. 

Що відомо про Берднікса?

  • За інформацією сайту Київ Кепіталз, хокеїст виступав на позиції захисника. Окрім столичного клубу латвієць має досвід гри за хокейний клуб Краматорськ.
  • Також виступав в американських WSHL і NA3HL – всього в США Деніс зіграв у 153 матчах та набрав 82 (21+61) бали.