Латвійські правоохоронці викрили двох чоловіків, які могли здійснювати диверсії на території країни. Серед затриманих – ексгравець хокейного клубу Київ Кепіталз Деніс Берднікс, пише lsm.lv.

Що відомо про інцидент?

За інформацією Служби державної безпеки Латвії, інциденти сталися у серпні 2025 року. Зловмисники підпалили чотири релейні шафи в районах, а також дизельний локомотив у Ризі. Загалом їм інкримінують п’ять епізодів злочинної діяльності.

Діяли за вказівками Росії

Обом фігурантам висунули обвинувачення у псуванні майна та наданні допомоги Росії, оскільки вони чітко усвідомлювали, що діють в інтересах РФ. Підозрюваних взято під варту.

Слідство вважає, що підпали координувалися російськими спецслужбами – ГРУ та ФСБ. Основною метою було не лише завдання матеріальних збитків і порушення роботи транспорту, а й створення пропагандистських матеріалів. Зокрема, відео підпалів подавалися як такі, що нібито відбулися на території України.

Збитки від підпалів оцінюються у сотні тисяч євро.

Що відомо про Берднікса?