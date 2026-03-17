Чеський журналіст Роберт Рампа написав у соцмережі X про ситуацію з учасниками турніру. Він зазначив, що у разі допуску збірної Росії до Кубка світу команди Чехії, Фінляндії та Швеції можуть бойкотувати змагання і відмовитися від участі.
Що написав Рампа про бойкот європейських країн?
Рампа написав, що за його інформацією, НХЛ була поінформована європейськими країнами про те, що за нинішньої ситуації, якщо росіяни поїдуть на Кубок світу, то чехи, фіни та шведи не поїдуть на цей турнір.
Що відомо про допуск Росії на Кубок світу з хокею?
Офіційного рішення про участь Росії в Кубку світу 2028 ще не прийнято. Комісар НХЛ Гері Беттман заявив, що на даний момент склад учасників ще не визначений і включення Росії ще не вирішене – питання залишається відкритим і залежить від розвитку обставин.
За повідомленнями спортивних медіа, Росія – це один із потенційних кандидатів на восьму команду турніру, але якщо питання війни та політичної ситуації не вирішиться, її місце може зайняти інша збірна, наприклад Словаччина.
Міжнародні спортивні організації після вторгнення 2022 року почали виключати Росію й Білорусь із численних змагань та чемпіонатів. Це частина ширших міжнародних санкцій у спорті, які торкаються різних видів змагань і федерацій.